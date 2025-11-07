Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una operación contra el tráfico de drogas a gran escala que se desarrollaba a través del tramo navegable del río Guadalete, en la provincia de Cádiz, interviniendo 2.000 kilogramos de hachís, un arma de guerra tipo AK-47 con cargador municionado y dos vehículos todoterreno robados utilizados para el transporte de la sustancia estupefaciente. Por estos hechos ha sido detenida una persona natural de Jerez.

Durante las últimas fechas los investigadores habían detectado un incremento de la actividad criminal en esta zona, donde embarcaciones neumáticas de entre seis y ocho metros de eslora, equipadas con uno o dos motores, eran utilizadas para bajar el río hasta el mar y encontrarse en aguas abiertas con las denominadas embarcaciones de alta velocidad, cargadas con grandes cantidades de droga, principalmente hachís y, en algunos casos, cocaína.

Tras realizar el trasbordo de la mercancía en alta mar, las embarcaciones tipo goma regresaban por el río para alijar la droga en sus orillas, siendo posteriormente transportada en vehículos todoterreno 4x4 hasta las denominadas 'guarderías' o 'caletas', donde era almacenada antes de su distribución por España y otros países europeos.

La Policía ha explicado que ante el conocimiento de este 'modus operandi', la noche del 1 al 2 de noviembre se estableció un amplio dispositivo policial con el objetivo de detectar embarcaciones sospechosas que pudieran salir o regresar por el cauce del río Guadalete.

Así, sobre las 3:00 del 2 de noviembre, los agentes detectaron tres embarcaciones neumáticas subiendo el río cargadas con fardos presumiblemente de hachís, así como dos vehículos todoterreno que se dirigían hacia una zona de alijo. Tras realizarse el desembarco de la droga, los agentes siguieron a los vehículos hasta una finca situada en Jerez, identificada como 'guardería' de la droga, y otra finca donde se ocultaban los 4x4, que resultaron ser vehículos sustraídos.

Con la correspondiente autorización judicial del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Jerez, se practicaron entradas y registros en ambas fincas, logrando intervenir 2.000 kilogramos de hachís, un fusil de asalto AK-47 con su cargador municionado y dos vehículos Land Cruiser sustraídos. Estos últimos contaban con un sistema instalado de extintores con tubo dirigidos a la parte trasera, diseñado para expulsar polvo y dificultar la persecución policial durante las fugas.

Finalmente, como resultado de la operación ha sido detenido un hombre, natural de Jerez de la Frontera, que fue trasladado a los calabozos de la Comisaría de Jerez.