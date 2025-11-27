La bajada a dique de la quilla del BAM-IS en Navantia Puerto Real
La factoría puertorrealeña acoge este acto, que supone un avance más en la construcción del Buque de Acción Marítima de Intervención Subacuática
Navantia Puerto Real realiza la bajada a dique de la quilla del BAM-IS
Navantia Puerto Real ha celebrado este jueves el acto de bajada a dique de la quilla del Buque de Acción Marítima de Intervención Subacuática (BAM-IS) que se está construyendo en la factoría puertorrealeña. El acto ha contado con la asistencia del director de Operaciones y Negocio de Navantia, Gonzalo Mateo-Guerrero Alcázar; el director de Negocio de Corbetas y Buques de Acción Marítima de Navantia, Alberto Cervantes; el almirante Carlos Martínez-Merello Díaz de Miranda (asesor del AJEMA), el teniente general José Antonio Gutiérrez Sevilla (subdirector general de Programas) y el capitán de navío Ángel Arrazola Martínez (jefe de la Oficina de Programas).