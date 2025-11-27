Navantia Puerto Real ha celebrado este jueves el acto de bajada a dique de la quilla del Buque de Acción Marítima de Intervención Subacuática (BAM-IS) que se está construyendo en la factoría puertorrealeña. El acto ha contado con la asistencia del director de Operaciones y Negocio de Navantia, Gonzalo Mateo-Guerrero Alcázar; el director de Negocio de Corbetas y Buques de Acción Marítima de Navantia, Alberto Cervantes; el almirante Carlos Martínez-Merello Díaz de Miranda (asesor del AJEMA), el teniente general José Antonio Gutiérrez Sevilla (subdirector general de Programas) y el capitán de navío Ángel Arrazola Martínez (jefe de la Oficina de Programas).