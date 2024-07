Un viaje épico al sonido de Simple Minds en Concert Music

Concert Music Festival se sumergió en un tapiz de imágenes nostálgicas y sonidos con la actuación de Simple Minds. La banda abrió con Waterfronz, sumergiendo al público en una ola de potencia sonora que hizo revivir los ecos de los años 80. El momento estelar llegó con Don’t You (Forget About Me), cuyas notas desataron un mar de brazos alzados y voces coreando fervientemente.

Jim Kerr, emocionado, agradeció al público con gestos y miradas que reflejaban un sincero aprecio. La noche culminó con una emotiva interpretación de Promised You a Miracle, resonando en el corazón de todos. Al final, mientras el recinto se vaciaba, el eco de una velada inolvidable perduraba. Simple Minds ofreció no sólo un concierto, sino un viaje emocional que fusionó el ayer y el hoy, dejando una marca imborrable en todos los presentes.