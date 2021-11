La vacuna avanza a ritmo lento: Un 81 por ciento de gaditanos tiene la pauta completa

Un 81 de la población gaditana cuenta con la pauta completa de la vacuna, medio punto más que hace casi un mes, con lo que las cifras apenas avanzan. Esto quiere decir que un total de 1.007.705 personas se han inoculado todas las dosis de algún fármaco en la provincia de Cádiz, mientras que 1.023.227 tienen al menos una dosis y se han inyectado 1.986.702 en total.

Desde principios de septiempre ha aminorado considerablemente el ritmo de la vacunación en la provincia, de modo que los mayores de 12 años que no la tienen puesta es porque o bien no quieren, o no han podido vacunarse por algún motivo.

Aún se desconoce qué tanto de la población mayor de 70 años tiene ya las tres dosis de la vacuna, cuya campaña arrancó hace ya unos días y donde la incidencia acumulada ha vuelto a descender en la última semana, posicionándose en 13,1 en el sector de edad de 65 años en adelante.