Denuncian el posible uso de la Base de Rota para el transporte de armas a Israel

El posible uso de las instalaciones de la provincia de Cádiz para el transporte de armas de EEUU a Israel ha vuelto a la actualidad tras la información publicada sobre una escala de un buque el pasado noviembre en la Base de Rota. Según una información del eldiario.es, el buque MV Sagamore usó la base naval a en octubre y noviembre de este año para hacer escala en su transporte de armamento al puerto israelí de Ashdod.

Así, a través de imágenes por satélite que aporta la información comprueban la presencia del barco, cargado con contenedores amarillos en la cubierta, en las costas de Rota el pasado 27 de octubre. El buque venía del puerto Motsu, situado en Wilmington, Carolina del Norte (EEUU) y tenía como destino Ashdod, Israel. Otra imagen por satélite del 16 de noviembre muestra cómo el carguero aparece nuevamente en Rota, tras su paso por Israel, ya sin contenedores amarillos en la cubierta.

Sin embargo, el Gobierno ha asegurado este martes que no tiene constancia de que un buque fletado por la Armada de EE.UU. con armas destinadas a Israel estuviera en las instalaciones gaditanas. Tampoco ha recibido ninguna solicitud al respecto. Así lo ha asegurado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, preguntada por la información que este martes publica eldiario.es, que afirma que el buque MV Sagamore usó la base naval de Rota en octubre y noviembre de este año para hacer escala en su transporte de armamento al puerto israelí de Ashdod. "Nosotros no tenemos constancia de estos tránsitos y además no hemos recibido tampoco ninguna solicitud al respecto", ha dicho Alegría.

Este pasado mes de noviembre otro pontacontenedores con armas tenían previsto hacer escala en el puerto de Algeciras. El Gobierno de España denegó entonces este paso atracando atracando finalmente el buque en Marruecos. No era la primera vez que se denegaba lala escala de un buque por este motivo: en mayo pasado el Gobierno denegó la escala en Cartagena (Murcia) del Marianne Danica, un barco con bandera danesa que zarpó de Madrás (India) con destino a Haifa (Israel) cargado con 26,8 toneladas de explosivos.

Según una investigación de Progressive International (Internacional Progresista) y Palestinian Youth Movement hicieron escala en el Puerto de Algeciras entre mayo y septiembre de este año al menos 25 buques desde EEUU con carga militar con destino Israel. La investigación sobre Rota también la han elaborado estas organizaciones internacionales.

La base de Rota es un punto estratégico clave de apoyo logístico para buques de la OTAN y EEUU y bajo bandera española, tiene un uso compartido con los estadounidenses desde hace 70 años.

Condena de Adelante Andalucía

Por su parte, desde Adelante Andalucía ha pedido a los gobiernos central y andaluz que den explicaciones de la posible "utilización de territorio andaluz para dar armas a un estado genocida que está masacrando a miles de palestinos y palestinas e invadiendo estados soberanos como el Líbano e Israel". Para el parlamentario andaluz Ignacio García, "esto incumple todos los compromisos que tiene firmado el Estado español y convierte a España y Andalucía en cómplices". "La Junta dirá que no tiene competencias para actúar pero si se están descargando armas en mi tierra para un genocidio me importaría", ha manifestado García, que considera que estas operaciones ponen además "en peligro a nuestro pueblo, a Rota".