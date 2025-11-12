La transición hacia una economía azul sostenible es viable pero tiene importantes retos que afrontar

El II Maritime Blue Growth continúa con su intensa agenda de actividades analizando la situación de nuestros océanos durante este congreso que reúne a más de 75 personalidades y expertos sobre la economía azul en el Palacio de Congresos gaditano. Este miércoles una de sus ponencias ponía el foco en la sostenibilidad, preguntándose si existe a día de hoy la tecnología suficiente para afrontar la transición energética en ese camino hacia la descarbonización.

Julia Rodríguez, project manager del Valle del hidrógeno verde andaluz impulsado por Moeve y que tiene a la provincia gaditana como uno de sus puntos principales de desarrollo, considera que sí, que la transición es viable, aunque no son pocos los retos importantes que debe afrontar para conseguirlo. Eso sí, defiende que es importante la colaboración de todos los actores implicados para que dicha transición energética llegue a buen puerto.

Los biocombustibles se convierten en el motor de cambio gracias a que la adaptación tecnológica es mínima, según argumenta Rodríguez. De este modo el amoniaco, metanol e hidrógeno verde son las apuestas más seguras para el sector, cada vez con un número mayor de barcos utilizando estos combustibles sostenibles. Aunque de momento los motores son duales y la producción de este metanol o amoniaco no siempre son tan sostenibles, tal y como se ha apuntado en la mesa de diálogo de expertos.

Ese futuro comienza a hacerse presente, explica Rodríguez, con la empresa Everland presentando este miércoles el primer motor de amoniaco en Copenhague a la vez que se celebra este congreso de economía azul en Cádiz. La tecnología, por tanto, se está desarrollando y estará disponible en ese camino de transición energética.

Simmon Bennect, secretario del ICS (International Chamber of Shipping), una asociación que reúne a navieras y armadores internacional, pone el foco en la viabilidad económica. Actualmente, la brecha de costes entre los combustibles convencionales y los que deben llevar al sector a las emisiones de cero neto para 2050 es enorme. Además ha destacado la necesidad de un marco regulatorio internacional que aúne todos estos factores.

En los esfuerzos colectivos entre las administraciones y actores implicados ha incidido también Lorella de la Cruz, de la Energy Transition Partnership de la Comunidad Europea. "Transformar los sectores para hacerlos neutros en carbono es crucial", para lo que cuentan con la colaboración del sector psequero, los astilleros, las organizaciones no gubernamentales o los investigadores para que la hoja de ruta de la comisión sea inclusiva.

Daniel Torrado, teniente de navío de la Armada, ha explicado que los requisitos de diseño más eficientes les ha llevado a incluir en las especificaciones técnicas de diseño de los nuevos buques militares se desarrollen para el uso de combustibles alternativos, con el fin de contribuir a la reducción de emisiones a pesar de estar exentos de las limitaciones del sector. Dicha reducción se está consiguiendo en las unidades no combatientes, en las que el peso es más ligero en los buques.

Entre los retos que ha expresado Torrado en esta transición se encuentran los problemas de espacio, con tanques más grandes para estos biocombustibles, así como problemas de seguridad con materiales más volátiles y tóxicos.

Por su parte, Rocío Díaz, directora de la Lonja de la Innovación del Puerto de Huelva, ha argumentado que desde los puertos llevan muchos años desarrollando economía azul, con la pesca, el transporte y el turismo como protagonistas y aportando un valor añadido a la industria, donde las instalaciones portuarias han funcionado como facilitadoras de proyectos.

Ahora buscan impulsar la innovación con diez proyectos en desarrollo dentro del hub logístico para la transición verde, porque los puertos pueden ser "una palanca para este cambio" como se ha propuesto el onubense. Ha incidido en que no pretenden ser un laboratorio de ideas sino una solución para problemas reales, así como un instrumento que ayude a escalar los proyectos de empresas emergentes que están innovando el sector.