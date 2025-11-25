Estos son los sueldos de los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Cádiz

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado este martes los salarios de los alcaldes en 2024, entre los que aparecen los de la provincia de Cádiz. Un listado en el que figura si la dedicación al cargo es parcial, exclusiva o sin dedicación, que puede deberse a que ostentan otros cargos públicos -senadores, diputados etc- y cobran de ahí, o bien ejercen otra profesión. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo ser alcalde de una ciudad más grande que de un pequeño municipio. Tampoco todos los municipios han facilitado este dato.

Entre los que más cobran por dedicación en exclusiva se encuentran la alcaldesa de Jerez, seguida del alcalde de La Línea y el de Cádiz, con sueldos que rondan los 70.000 euros. A a nivel nacional, los alcaldes de Madrid, Bilbao y Barcelona son los que más ganan, siendo los únicos que cobraron más de 100.000 euros en 2024.

Municipio: