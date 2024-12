Ruiz Boix: "Juan Espadas no ha conectado con la sociedad andaluza"

Ya no se corta. El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, se ha posicionado este martes de manera diáfana a favor del relevo de Juan Espadas como líder de los socialistas andaluces porque, afirma, "no ha conectado con la sociedad andaluza" en los años en los que viene asumiendo esta responsabilidad y porque ha detectado "un deterioro de los activos electorales del partido en Andalucía". Además, el también alcalde de San Roque y diputado nacional asegura que habrá un candidato alternativo para la Secretaría General del PSOE andaluz, aunque su identidad no ha quedado definida aún.

En rueda de prensa celebrada en la sede provincial del PSOE, Ruiz Boix es de la oponión de que el congreso regional que el partido celebrará en Armilla el 22 y 23 de febrero próximos es una oportunidad ideal "para volver a ilusionar a la militancia del PSOE de Andalucía para que nuestro proyecto esté asentado en la totalidad de los municipios de Andalucía y por supuesto en las ocho provincias". "Entiendo que hay que renovar el liderazgo del PSOE-A y para ello es necesario construir un proyecto desde la base, contando con todas y todos y estoy convencido de que vamos a encontrar el liderazgo y el equipo necesario para que el PSOE de Andalucía se convierta en una alternativa real para volver a San Telmo en las próximas elecciones del 2026", ha afirmado el lider de los scialistas gaditanos.

Ruiz Boix quiso explicar que en los últimos meses "he sido disciplinado a la hora de valorar la idoneidad de Juan Espadas, manteniendo siempre ese debate de manera interna". Sin embargo, explica que el pasado mes de noviembre, su predecesora en el cargo y actual secretaria de Relaciones Institucionales del PSOE-A, Irene García, "se dedicó a abrir no sólo el congreso autonómico sino incluso el congreso provincial que será posterior, y valoraba la necesidad de afrontar un proceso de renovación en el PSOE de Cádiz". A raíz de esas declaraciones, explica, "entendía que si nuestros mayores abrían el proceso de congreso, era tiempo de hacer valoraciones".

Tras la celebración del congreso federal de Sevilla, se abre el proceso que desembocará en el congreso regional de febrero en Armilla (Granada). "Ahora sí toca, ahora sí se puede invitar a todos los militantes a que libremente tengan una posición ante los distintos proyectos que se puedan presentar", ha subrayado Ruiz Boix.

Y en este sentido explica que desde que está convencido "del deterioro de los activos electorales del PSOE de Andalucía" viene trabajando para conformar un nuevo proyecto al frente del PSOE de Andalucía, contactando con militantes de otras provincias.

El secretario general del PSOE de Cádiz no tiene dudas de que habrá un candidato alternativo a liderar el partido en Andalucía, aunque su identidad no se conoce aún. Eso sí, dijo que él se descarta para liderar ese proyecto y que se está buscando "una persona que tenga las mejores virtudes". En este sentido, ha precisado que será después de las fiestas navideñas cuando se abra el plazo de la presentación de candidaturas. "Hay un tiempo de casi un mes para trabajar en esa unidad del partido y en esa candidatura que forme un proyecto que ilusione al electorado progresista", recalcó antes de apostillar que el objetivo del partido debe ser superar el millón y medio de votos que el PSOE logró en Andalucía en las últimas elecciones generales, una cifra muy superior a la obtenida en los comicios andaluces de un año antes.

En cuanto al perfil que debe tener el candidato alternativo, para Ruiz Boix la clave es que tenga "preparación, capacidad, dedicación, esfuerzo y capacidad de trabajo". En este punto dijo que estas virtudes las tiene Juan Espadas, de quien dijo no obstante que "desgraciadamente tiene una valoración de no conectar con la sociedad de Andalucía suficientemente".

En la rueda de prensa de este martes, el secretario general del PSOE de Cádiz quiso pasar página sobre lo sucedido en el congreso federal de Sevilla, donde el viernes fue vetado por Espadas en un almuerzo con el resto de los responsables provinciales del partido y donde el domingo quedó excluido del comité federal, aunque el lunes fue repescado por la ejecutiva federal para este órgano de dirección. "Es momento de pasar página de tres días complejos en los que el fortalecimiento de nuestro proyecto es lo más relevante y lo más importante. El PSOE debe ser un partido generoso en el que haya mayor participación, mayor generosidad y en el que no haya oportunidad para imponer vetos", ha afirmado.

En este sentido ha agradecido la intermediación del secretario de Organización federal, Santos Cerdán, para superar la "confusión", término que usó para definir su salida inicial del comité federal. "Yo tenía el convencimiento de que iba a formar parte de ese comité, porque me lo habían anunciado previamente. Después me sorprendió que no estuviese incluido pero gracias a Pedro Sánchez y a Santos Cerdán se ha superado esta confusión", ha reflexionado. "Lo relevante es el final y que el secretario general del PSOE de Cádiz, que no representa únicamente a mi persona sino a 5.000 militantes del partido, merece ese respeto que desgraciadamente no en todos los días de este congreso se ha mantenido", ha dicho con contundencia.