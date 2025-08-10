La provincia de Cádiz recibe a 1,8 millones de turistas en el segundo trimestre, un 3,5% más que en 2024

La provincia de Cádiz ha recibido en el segundo trimestre de 2025 un 3,5% más de turistas respecto al mismo periodo de 2024. En concreto, este año han visitado la provincia 1.880.000 personas, frente a las 1.815.975 que lo hicieron el año anterior.

Según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press, este volumen de turistas supone el 18,4% del total de Andalucía, que ha acogido a 10,2 millones de visitantes.

En ese sentido cabe destacar que la provincia ha sido durante el segundo trimestre el segundo destino a nivel andaluz, superado por Málaga, que ha registrado el 27,9% del total regional.

En cuanto al motivo de su visita a la provincia de Cádiz, el 82,7% lo ha hecho por vacaciones u ocio, mientras que un 13% ha acudido a esta zona para visitar a familiares o amigos que residen en la provincia. En un 2% del total se encuentran quienes han estado por trabajo o asistencia a ferias, congresos y convenciones.

La estancia media de los turistas ha sido de 3,7 días, una cifra que es un 5,2% mayor que en 2024 y que mínimamente supera la media andaluza, con 3,5 días.

En lo que respecta al gasto medio por turista y día, el IECA refleja que en la provincia se ha dado un aumento en el segundo trimestre de 2025, con 93,5 euros frente a los 85 euros de 2024, un 9,4% más.

En general, la valoración que los turistas dan a la provincia de Cádiz es de un 9,1 de puntuación, la tercera mejor valorada de Andalucía, donde Jaén se sitúa primera con un 9,4 y Sevilla segunda con un 9,2.