“El problema está ahí, pero no todas las playas de Tarifa están llenas de algas”

Francisco Ruiz, alcalde de Tarifa, reconocía a este diario que “el epicentro de la invasión de esta alga exótica en Tarifa está cubriendo el 80-90% de los estratos rococos de 20 a 40 metros. Lo dicen los estudios. Por lo tanto, en nuestra zona cuando llegan los arribazones lo hacen a los lugares habituales, con la biomasa que llega, el problema es que se está ampliando su ámbito de distribución y ya tiene prácticamente todo el litoral andaluz cubierto. Lejos de solventarse o venir a menos el problema va a más a pasos importantes”.Indica igualmente que “es verdad que se están dando pasos pero debe actuarse con más rapidez, las administraciones tienen que poner un plan de control y erradicación de esta especie con las herramientas adecuadas”.

Ruiz rompe una lanza en favor del sector pesquero. “El colectivo más afectado es el sector pesquero, que vive del mar y son los más afectados, poner otras ayudas directas o alternativas de pesca, por ejemplo hay una cuota de atún muy baja y se podía aumentar y resarcir esas pérdidas y no con ayudas como las de la Junta, que por cierto aún no han llegado a nuestros muelles, porque se han resuelto algunas pero todavía quedan muchos pescadores que desde mayo que solicitaron las ayudas no han visto un euro”.

En cuanto a los arribazones que llegan a sus playas afirma que “nosotros en el Ayuntamiento de Tarifa tenemos un plan de contingencia solo para la recogida de arribazones en lugares concretos de nuestras playas con maquinaria pesada. Eso es un gasto muy potente fuera del habitual. Las algas no se pueden tratar como un residuo sólido, porque es derivado de una catástrofe ambiental y nos tienen que apoyar en este gasto”.

Por otra parte, quiso mandar un mensaje de calma. “Me gustaría hacer notar que aunque llegan arribazones y no se pueden ocultar, pero en el caso de Tarifa llegan a zonas puntuales de nuestros 25 kilómetros de playa. Aquí no ocurre como con el sargazo en México, porque este alga necesita sustrato rocoso, por lo tanto llegará a zonas cercanas. En El Palmar o Conil pasará lo mismo. Es verdad que las fotos son impactantes pero no toda la costa está así. No se trata de quitarle importancia al problema, pero tampoco queremos que piensen que todas las playas de Tarifa están llenas de algas”.