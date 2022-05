Premio para 'Shulo' por participar en la incautación de 60 toneladas de droga en Cádiz

La Guardia Civil de Cádiz se ha convertido este viernes en una institución pionera en España al reconocer la labor de 'Shulo', un perro de la unidad canina galardonado por sus méritos y logros durante sus intervenciones para rastrear droga en la provincia de Cádiz.

Atento y sin bajar la guardia. En el acto institucional celebrado en la Comandancia de Cádiz para conmemorar el 178 aniversario de la Guardia Civil, 'Shulo' no perdió detalle de todo cuanto allí acontecía. Junto a su dueño, un agente del cuerpo, el perro se mostraba obediente y avispado, ni siquiera los disparos al aire tirados en honor a los guardias civiles fallecidos en acto de servicio perturbaron su gesto sereno.

Con esa misma actitud noble recibió de manos del subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, una distinción que lo convertía en el primer perro de España galardonado por su ayuda y colaboración dentro de la Benemérita. Y es que a sus 15 años, 'Shulo' ha participado en la incautación de unos 60.000 kilos de droga en la provincia de Cádiz. Es más, en una sola intervención, realizada en 2015, localizó 47.980 kilos de hachís en Algeciras.

Pero la vida de 'Shulo' no siempre fue así. Su dueño, el agente Marcos Barquero, recuerda que lo rescató de una perrera de El Rinconcillo. "Era un perro abandonado y maltratado. Lo adoptamos y comprobamos que era un animal excelente en su trabajo", comenta satisfecho. "Hoy 'Shulo' ya está jubilado pero sigue con nosotros, cómo no", añade bajo la atenta mirada del can.

El propietario del perro condecorado recuerda que la Guardia Civil tiene un proyecto, el Plan Aurora, a través del cual los agentes rescaten a perros abandonados y los incorporan a la unidad canina del cuerpo si superan determinadas pruebas físicas y médicas, tal y como hizo 'Shulo' en su día sin saber que sería reconocido por ello.