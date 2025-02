El PP pregunta a Marlaska por las medidas adoptadas para dotar a la lucha conta el narcotráfico en la provincia

El coordinador provincial del PP de Cádiz y diputado nacional, Ignacio Romaní, ha adelantado que el Grupo Popular en el Congreso, a través de su portavoz de Interior Ana Vázquez, preguntará al ministro Marlaska en el pleno del miércoles sobre los medios y medidas concretas que se han adoptado para dotar de medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado un año después de la tragedia de Barbate. Igualmente, le insisten en que se comprometan con la recuperación del OCON SUR y la Declaración de la Zona de Especial Singularidad para la provincia con lo que ello conlleva en materia de incremento de personal y medios.

Romaní ha trasladado un mensaje de “apoyo y cariño” a los familiares y compañeros de los guardias civiles Miguel Angel González y David Pérez arrollados hace un año por una narcolancha en Barbate, lamentando que “este triste y duro aniversario ha estado marcado por el recuerdo y dolor ante tan trágico hecho, pero también por la denuncia de que todo sigue igual, que un año después nada ha cambiado”. “El Gobierno está fallando porque doce meses después siguen sin venir los medios necesarios, el problema se está enraizando y se requiere de nuevas actuaciones concretas para poder combatir la actividad de las mafias del narcotráfico la provincia”, ha afirmado.

Así, ha puesto de manifiesto que “en estos doce meses la presencia de las narcolanchas cada vez es más visibles, más descarada. La sensación de impunidad ante la ley es cada vez mayor y no podemos ni queremos acostumbrarnos a que las narcolanchas formen parte de nuestro paisaje. Y es un escándalo que el Gobierno diga que no pasa nada porque los conflictos y los riesgos para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado son cada vez mayores y porque la queja de los agentes es que no cuentan con los medios adecuados”. El diputado popular ha rechazado que “el argumento recurrente” del Gobierno sea la aplicación del plan especial contra el narcotráfico en la provincia, “que , por mucho que maquillen las estadísticas, realmente no existe y no está dando solución. Lamentablemente la provincia tiene importante problema y no cuenta con la ayuda, ni con la comprensión ni con el esfuerzo del Gobierno”.

Para el PP “no se puede pasar página como si nada, que caiga en el olvido lo ocurrido en Barbate y que no se reaccione a ante las situaciones de riesgo a la que cada día tienen que enfrentarse los FCSE. El Partido Popular no nos vamos a quedar callados, llevamos doce meses reclamando los medios necesarios y seguiremos haciéndolo hasta que nuestras FCSE puedan desempeñar su labor dignamente y que se fortalezca la seguridad en nuestras costas”. Para el diputado popular “es triste la distancia que el Gobierno ha marcado con lo ocurrido en Barbate y es triste que la vicepresidenta del Gobierno, Mª Jesús Montero, estuviera en la provincia y no tuviera ni una palabra en referencia a tan trágico aniversario o de compromiso con los cuerpos de seguridad del Estado que cada día ponen en riesgo sus vidas en la lucha contra el narcotráfico”.

Visita de Montero a San Roque

En otro orden de cosas, Romaní ha criticado la visita de María Jesús Montero a San Roque “para intentar entrar en el fango de la política a la que nos tiene acostumbrados Pedro Sánchez y el PSOE”. “Es curioso que haya estado en el epicentro en la provincia de la trama Abalos-KoldoAldama, que es San Roque, y no haya dicho una palabra de la trama y los intereses que tiene en el municipio”. Romaní ha recordado, al respecto, que una empresa de Aldama es adjudicataria de forma gratuita de dos edificio municipales para su conversión en uso hotelero y también el caso del chalet de la trama en el municipio. “Hemos visto a Montero , en su papel como nueva secretaria del PSOE andaluz, señalar a otros pero ni ella ni el señor Ruiz Boix, como alcalde de San Roque y secretario provincial del PSOE, han dado explicaciones sobre todo esto”.

El coordinador provincial del PP ha defendido que “mientras esto pasa el PP está preocupado por las medidas reales que necesita Andalucía y la provincia, entre las que es una prioridad la política de vivienda”. Sobre estas, ha explicado que este fin de semana, en una cumbre de grandes ciudades celebrada en Zaragoza, se han presentado una amplia batería de propuestas que permitan una solución a uno de los grandes problemas de los ciudadanos. Igualmente, ha reivindicado la necesidad de nueva financiación autonómica y local “de acuerdo a las necesidades de todo. Hacienda debe tratar a todos por igual y no debe haber privilegios a distintos territorios por un cambalache político”, criticando “la falta de receptividad de la ministra a la situación de muchos ayuntamientos gaditanos”. “Lo mismo que se da a Cataluña también se tiene que dar a Andalucía y lo que es válido para Jaén también lo es para los ayuntamientos de la provincia que estén en situación de riesgo económico y financiero". Para el PP “Montero representa la política del agravio y lo que le reclamamos es que , en lugar de venir a hacer campaña a favor del PSOE, preste atención a los problemas reales de la provincia que están pendiente de una respuesta del Gobierno”.