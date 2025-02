El PP se desmarca mientras Mora sigue arremetiendo contra la alcaldesa de Sanlúcar

En unos días claves para el futuro próximo del gobierno de coalición de Sanlúcar, las distancias entre los socios siguen pareciendo insalvables. Tanto es así que el teniente de alcaldesa, líder del PSOE y ex alcalde de la localidad, Víctor Mora, ha vuelto a cargar este miércoles contra la regidora, Carmen Álvarez, reincidiendo en su duro discurso contra IU por no querer tramitar los 15 millones de los fondos europeos del PAI (Plan de Actuación Integral) y recalcando el ultimátum para abandonar el gobierno si finalmente no accede a la propuesta socialista.

Mientras tanto, el Partido Popular adopta una postura especulativa ante la crisis. Si bien la tardanza en hacer declaraciones y postularse tras el pleno del lunes podría hacer indicar lo contrario, este miércoles han despejado las dudas, de momento, cargando contra ambos partidos del gobierno. De esta forma, la portavoz del PP de Sanlúcar, Carmen Pérez, califica como "esperpéntico" el espectáculo ofrecido por PSOE e IU en el pleno del lunes. Pérez recuerda que conflicto entre ambos partidos ha sido una constante en todo el mandato y "ha alcanzado un punto crítico, afectando directamente a la ciudad y sus habitantes". La portavoz popular afirma que la lucha de poder entre Carmen Álvarez y Víctor Mora "ha provocado una paralización del Ayuntamiento, ya que ambas partes parecen más interesadas en obstaculizarse mutuamente que en gobernar".

Sobre los fondos europeos, el PP también coge por la calle de en medio, sin aclarar si votarían a favor o en contra de la supuesta tramitación de los mismos, denunciando que el PSOE ha preparado el proyecto para la convocatoria sin contar con la participación de entidades sociales ni del resto de grupos municipales, además de no haber conseguido el respaldo de su socio de gobierno, IU. Sin embargo, el PP apremia a la alcaldesa, que alegó falta de viabilidad económica, para instarla a "encontrar los recursos necesarios y asumir sus responsabilidades como alcaldesa".

A horas de cumplirse el ultimátum

“Tenemos 48 horas para aprobar estos proyectos y, si no es así, se perderán para Sanlúcar 15 millones de euros", avisó Pacote Pizarro a IU el pasado martes martes. Sin embargo, el plazo para presentarse a optar a los fondos EDIL finaliza este viernes, por lo que el margen es un poco mayor. La alcaldesa ha retierado en varias ocasiones que quiere negociar y encontra la viabilidad económica para poder presentarse con seguridad a este plan europeo. El ultimátum de Víctor Mora en el pleno fue claro: "Si de aquí a final de esta semana no se convoca un pleno y Sanlúcar pierda la oportunidad de optar a 15 millones de euros nosotros no podremos continuar en este gobierno".

Las horas se antojan claves, pero las posturas parecen altamente alejadas. Tanto es así que el propio Mora recordó su inamovible postura durante este miércoles a través de las redes sociales: "Si una alcaldesa dice públicamente que no es capaz de conseguir 1,3 millones de euros en cinco años, de un presupuesto de 70 millones que tiene el Ayuntamiento, para recibir 15 millones, y que no sabe si podrá gestionarlo, significa que no tiene proyecto".

El mensaje de Mora no se quedó ahí, pues insistió en que la falta de liderazgo y capacidad de gestión de Álvarez no solo compromete la viabilidad de estos fondos, sino también el futuro de Sanlúcar. En sus declaraciones, el exalcalde dejó claro que, si la alcaldesa no logra garantizar la viabilidad económica para acceder a esta ayuda europea, el PSOE romperá el pacto de gobierno.

Así, el clima político en Sanlúcar se mantiene en tensión, con un PSOE que sigue amenazando con salir del gobierno si no se aprueba la gestión de los fondos y una IU que, de momento, no da su brazo a torcer. En las próximas horas, se definirá si finalmente se convoca el pleno que podría salvar la inversión de 15 millones de euros o si, por el contrario, la ciudad afrontará una nueva crisis de gobierno con la posible ruptura de la coalición. Mientras tanto, Pérez sigue a la expectativa de lo que ocurra en las próximas horas y advirtiendo de las consecuencias de la existencia de "dos gobiernos, uno malo y otro peor, que no hacen más que agravar la situación de Sanlúcar".