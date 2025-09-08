El PP denuncia otro "verano negro" en infraestructuras en Cádiz y reclama un plan urgente de mejoras

Cádiz vuelve a tropezar con la misma piedra en materia de comunicaciones. Así lo denunció este lunes el diputado nacional del Partido Popular por la provincia, Miguel Sastre Uyá, que calificó de “otro verano negro” la situación de las infraestructuras y conexiones en el territorio gaditano. Acompañado por su compañero en el Congreso, Pedro Gallardo, el parlamentario insistió en que la falta de inversiones y de soluciones estructurales sigue frenando el desarrollo económico y turístico de una provincia que, pese a ser la décima de España en población y un destino de referencia, “continúa sufriendo carencias que la condenan a la incomunicación”.

Trenes saturados y averías constantes

El primer punto de la crítica de los populares se centró en el transporte ferroviario, al que consideran un elemento clave para la movilidad de la provincia. Según Sastre Uyá, durante los meses de verano ha sido “casi imposible” encontrar billetes disponibles para viajar a Sevilla, con precios que en muchos casos alcanzaban los 36 euros por trayecto. A esto se suma, señaló, la “larga lista de incidencias”: averías, retrasos, trenes sin aire acondicionado en plena ola de calor y composiciones saturadas que dejan sin plazas a cientos de viajeros.

“Un año después de denunciarlo por primera vez, nada ha cambiado”, lamentó el diputado, que reclamó una reacción urgente en materia ferroviaria. “Hace falta que lleguen más unidades de media y larga distancia, porque la demanda existe, pero la oferta es insuficiente y el servicio cada vez más deficiente”, subrayó.

Un “parche” en la AP-4

En el capítulo de carreteras, el PP criticó que la única actuación del Ministerio de Transportes este verano haya sido la habilitación del arcén como carril adicional en la AP-4. Una medida que, en opinión de Sastre Uyá, constituye un simple “parche” que no resuelve el problema de fondo.

“El uso dinámico del arcén se ha aplicado a medias, dejando fuera al tramo de la provincia de Cádiz y generando embotellamientos en los puntos donde se pasa de tres a dos carriles”, denunció el diputado, que acusó al Gobierno de actuar de manera improvisada y desigual.

Los populares también señalaron la lentitud con la que avanzan las obras en el Nudo de Tres Caminos, una infraestructura clave para la conexión de la Bahía con la comarca de La Janda y el Campo de Gibraltar. El PP propone que los trabajos se realicen a dos turnos para acelerar su ejecución, algo que hasta ahora no se ha contemplado.

La N-340, “un punto negro eterno”

Otra de las preocupaciones reiteradas fue la situación de la N-340, especialmente el tramo comprendido entre Vejer y Algeciras, el único que queda sin desdoblar hasta Barcelona. Según recordó Sastre Uyá, este verano se repitieron las retenciones, pero lo más grave fueron los accidentes registrados: “Cada año esa carretera pone en juego la vida de quienes la utilizan, y no hay voluntad política de resolverlo”.

Para el PP, el desdoble de esta vía es una prioridad inaplazable, no solo por motivos de seguridad, sino también por la importancia estratégica que tiene para las conexiones del litoral gaditano y para el tráfico hacia el puerto de Algeciras, uno de los más relevantes del Mediterráneo.

Un aeropuerto “abandonado”

La situación del aeropuerto de Jerez completó la radiografía de lo que los populares consideran un “abandono” por parte del Gobierno central. Según denunciaron, las tasas aéreas no son competitivas y la pista actual es demasiado limitada, lo que impide la llegada de aviones de largo radio y, por tanto, restringe el crecimiento de rutas internacionales.

A ello se suma la insuficiencia de las conexiones ferroviarias de Cercanías y Media Distancia, cuyos horarios no están coordinados con las salidas de los pocos vuelos que operan en el aeródromo jerezano. “Sin previsión de ampliación y sin un plan de competitividad, el aeropuerto no puede cumplir el papel que le corresponde en una provincia turística como Cádiz”, apuntó Sastre Uyá.

Iniciativas parlamentarias y presión política

El PP de Cádiz recordó que en los últimos dos años ha presentado decenas de preguntas en el Congreso, varias proposiciones no de ley y mociones en el Senado para reclamar mejoras en las infraestructuras de la provincia. Además, desde abril desarrolla una campaña de movilización en los municipios para trasladar estas reivindicaciones a la ciudadanía y sumar apoyos.

“No vamos a dejar de hablar de lo que importa. Levantaremos la voz una y otra vez porque solo empujando con la sociedad civil se consigue que este Gobierno, que solo acierta cuando rectifica, deje de perjudicar más a la provincia de Cádiz”, afirmó el diputado.

Exigencias al Ejecutivo

En este sentido, los populares anunciaron la presentación de una nueva batería de preguntas al Ejecutivo central para conocer sus previsiones sobre proyectos que, según denuncian, han sido eliminados o postergados en los últimos años. Entre ellos, el desdoble de la N-IV y de la N-340, la construcción de un tercer carril en la AP-4, la incorporación de más trenes de media y larga distancia y un plan específico para relanzar el aeropuerto de Jerez con más frecuencias, vuelos y conectividad.

Con este balance de la temporada estival, el PP busca reforzar su discurso de oposición en torno a las infraestructuras, un terreno que considera fundamental para el futuro económico y social de Cádiz. “Cada verano volvemos a encontrarnos con las mismas carencias. Es urgente pasar de los parches a los compromisos reales”, concluyó Sastre Uyá.