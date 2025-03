El PP alerta del caos en Sanlúcar tras la ruptura del gobierno IU-PSOE

El PP ha sido el último partido en pronunciarse sobre la ruptura del gobierno de coalición en Sanlúcar que deja un escenario de minoría en el ejecutivo local. Cabe recordar que los populares son el grupo con mas concejales en el Consistorio, con 9 ediles, pero el pacto entre IU y PSOE (7+7) los dejó sin opción a la Alcaldía. Pese a lo que se pudiera pensar, la dirección provincial del PSOE no dejó ninguna opción a acuerdo alguno con el PP para una moción de censura. La postura del PP no ha sido agresiva en esta crisis, cautos con los comunicados y con cierto hermetismo. Ahora, advierten de su "preocupación por la posible paralización de la ciudad debido a las disputas entre ambas formaciones" . La presidenta del PP local y portavoz municipal, Carmen Pérez, señala que "la guerra entre IU y PSOE no ha hecho más que empezar y Sanlúcar es su campo de batalla".

Aún así, Pérez atacó a la alcaldesa, Carmen Álvarez, por "ajustar cuentas con Víctor Mora" en lugar de centrarse en los problemas de los sanluqueños. Critica, también, la falta de diálogo de la regidora, acusada de "no haber buscado consenso ni con su antiguo socio de Gobierno ni con la oposición, a pesar de que el PP obtuvo el mayor número de concejales en las últimas elecciones municipales".

Además, la dirigente popular cuestiona la falta de ambición del gobierno local, señalando que las inversiones previstas hasta 2027 dependen en su mayor parte de administraciones superiores, como el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz. "Carmen Álvarez y su equipo se limitarán a ocupar sus cargos sin impulsar mejoras reales para la ciudad", denuncia, posicionándose con la postura socialista de solicitar los fondos europeos.

En este sentido, recuerda que IU, a cargo del mantenimiento y la limpieza desde 2023, no ha logrado mejorar estos servicios, lo que refuerza la preocupación sobre la gestión futura. "Si con el apoyo del PSOE el gobierno le quedaba grande, ahora será aún peor", advierte. Pérez responsabiliza tanto a IU como al PSOE de la crisis, asegurando que "ambos partidos han antepuesto sus intereses partidistas y personales a los de Sanlúcar desde el principio". A su juicio, la coalición no logró atender las demandas vecinales ni plantear un proyecto de futuro para la ciudad.

Ante este escenario, el PP reafirma su compromiso con Sanlúcar, destacando que "la ciudad y los sanluqueños son lo primero". Pérez subraya que los gobiernos del PP en la Junta y la Diputación continúan apostando por inversiones millonarias y que su equipo municipal sigue trabajando en contacto directo con los vecinos para atender sus necesidades.