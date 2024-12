La posibilidad de que nieve en la Sierra de Cádiz esta semana

El frío ha llegado a buena parte de la Península y las primeras nevadas ya se han visto en distintos puntos del país. Tanta la Península como Baleares siguen bajo la influencia de una masa de aire ártico junto al acercamiento de una borrasca mediterránea, que dejará precipitaciones en amplias zonas de la mitad norte peninsular y Baleares, y para este lunes habrá nevadas de moderadas a fuertes amplias la zona central y norte de España, donde las temperaturas siguen descendiendo con importantes heladas.

En la provincia de Cádiz, también se ha notado un frío polar que hasta ahora no había aparecido, con un otoño casi en mangas cortas para muchos. Sin embargo, desde el domingo ha habido un drástico descenso del termómetros, con una sensación incrementada por el viento del norte; con mínimas por debajo de los siete grados en la Bahía de Cádiz, de cuatro en el centro de la provincia y, ya en la Sierra de Cádiz, de cero en los pueblos más altos. Es el caso de Grazalema y Villaluenga, que se han quedado con temperaturas de cero grados y así seguira al menos hasta el jueves.

Hasta ahora el tiempo ha sido soleado durante todo el puente, pero a partir del miércoles se esperan que vuelvan las lluvias. Con las bajas temperaturas de madrugada y las precipitaciones, la posibilidad de ver los primeros copos de nieve puede surgir.

Cuota de nieve a 1.200 metros

Desde la Agencia Estatal de Meteorología, señalan la cota de nieve en la mitad occidental a 1000/1200 metros de altitud desde este miércoles y según explican desde cuentas como Meteocadiz, "en zonas altas de la sierra de Grazalema, habrá bastante probabilidad de ver nieve el miércoles, jueves y/o viernes", que habrá precitaciones probables y temperaturas muy bajas de madrugada. Uno de los techos de la Sierra de Cádiz, el pico Simancón, eleva su cima a 1.566 metros de altitud, y es por allí donde suelen aparecer los primeros copos. El puerto del Boyar a unos 1.100. El pueblo de Grazalema se encuenta a algo menos de 900 metros de altitud, y es el pueblo más alto de Cádiz junto a Villaluenga del Rosario, con lo que aquí las probabilidades bajan.

Como explican de forma didáctiva desde Meteocádiz, para que nieve, entre otros factores, hace falta frío (menos de 2°C) y humedad. "Frío tendremos, a día de hoy, en la sierra de Grazalema (madrugada del lunes y del martes aún más) pero la humedad entrará desde el golfo el miércoles hará subir las temperaturas", ¿Qué necesitaríamos para ver nevar en nuestra provincia?, contesta. "Que llegue mucho más frío antes de llegar la lluvia porque como ésta sube las temperaturas, si están más bajas aún podríamos cumplir también el requisito de la temperatura. Y aún así, siempre puede darse alguna sorpresa". La nieve no se pudo ver el año pasado en la Sierra de Cádiz hasta bien avanzado el mes de marzo.