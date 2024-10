La patronal defiende que el futuro de la construcción está en la industrialización

Jerez/La construcción tiene futuro y ese futuro pasa por la industrialización. Es el resumen que el presidente de la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción (FAEC), Emilio Corbacho, hace sobre el momento que vive y que le espera al sector, que se aleja de preocupaciones, pero que tiene por delante un camino de adaptación a la sostenibilidad, a la digitalización, a la innovación y a la mencionada industrialización. En torno a estas cuatro temáticas gira este año la cuarta edición de Expoconstruye, la feria de la construcción de Cádiz que se ha convertido en un referente en Andalucía y aspira a serlo a nivel nacional.

Un centenar de empresas y marcas participan este año en el evento, en cuya organización colaboran, junto a FAEC, la Asociación de Constructores (APECOP) y Eventur (con la presencia de su CEO, Virginia Lasunción), y que por segunda vez se celebra en las instalaciones del Instituto Ferial de Cádiz (IFECA) en Jerez. Durante las dos jornadas, que cuentan con un amplio programa de mesas redondas, ponencias y comunicaciones, está prevista la asistencia de unas 5.000 personas. Numerosos profesionales acudirán a la cita, pero también se ha previsto que acudan estudiantes de varios centros de formación.

La inauguración ha estado a cargo de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz; que ha estado acompañada por diferentes autoridades, entre ellas, la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo; y la delegada del Gobierno andaluz en la provincia, Mercedes Colombo. Representantes de distintas entidades de la construcción no han faltado a este encuentro sectorial.

Transformar el sector

Emilio Corbacho, presidente de FAEC, ha explicado algunos de los objetivos de Expoconstruye, como demostrar la unión del sector, garantizar que este tiene futuro, defender la necesidad de la colaboración "de todos" y la apuesta sin marcha atrás por transformar el sector hacia la industrialización, donde se unen la innovación, la digitalización y la sostenibilidad. "Abordamos estas cuatro temáticas principales: innovación, que no es otra cosa que mejorar, introducir cambios en elementos existentes; digitalización, que significa que los datos estén más estructurados, más organizados, más explotables; sostenibilidad, o lo que es lo mismo no agotar los recursos, que el bien común al que el ciudadano y las administraciones están abocados no se acaben en esta generación, que pensemos en las futuras; e industrialización, en lo que desemboca todo, que es el paso de lo artesanal a lo industrial", ha expuesto.

Corbacho ha sido muy gráfico a la hora de abordar esta cuestión, al referirse a la introducción de máquinas en las actividades productivas y hacer un paralelismo con el paso que ahora debe darse en la construcción. "Cuando el maquinismo irrumpió en la sociedad, se cambió lo artesanal, pasando de la producción individualizada a la producción en masa. Eso pasa ahora con la industrialización, sin abandonar del todo las etapas anteriores", ha apuntado. Para avanzar en esta línea, en ese futuro que aguarda al sector, deja claro que "necesitamos la ayuda de todos: de las administraciones, de los colegios profesionales, de los técnicos, de los trabajadores, de las entidades financieras".

La colaboración de todos

Por su parte, José Castellano, presidente de la APECOP, también se ha referido a los cambios en el sector para afrontar la necesidad de vivienda que existe. "El sector está dando un salto hacia estos nuevos sistemas de construcción que nos permita mayor sostenibilidad y atender un volumen más elevado", ha resaltado. La demanda de vivienda más asequible también influye en esta transformación hacia la industrialización.

Castellano se detiene en los problemas de mano de obra que sufre el sector y en los esfuerzos por adaptar los oficios a los nuevos tiempos, con una mayor profesionalización, y con condiciones diferentes en cuanto a seguridad y calidad, requerimientos, reconoce, que les hace la sociedad actualmente. A pesar de todo, y sin ser el único ámbito productivo en esta situación, tienen problemas para encontrar trabajadores, de ahí que desarrollen convenios con entidades, como la Fundación Laboral de la Construcción, "para atraer a la juventud e introducir en la parte productiva a la mujer, que hasta ahora solo eran partícipes en labores de administración y técnica".

Desde APECOP lamentan que la administración no haya tenido en cuenta al sector para enfocar también sobre ellos las ayudas públicas. "Ni siquiera con la industrialización, algo que parece puede cambiar. El secretario de Empleo me ha dado una grata noticia: están intentando cambiar que el CNAE de la construcción pueda ser merecedor de esas ayudas", matiza su presidente. "Todos tenemos que cambiar el paso: a nivel financiero, con los bancos a favor; las administraciones, las universidades o los centros de formación", reclama.

"Hace falta colaboración en todos los campos: sector financiero, entidades asociativas del sector, la nacional, las regionales, la nacional de promotores constructores, las profesionales, como el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Aparejadores o el de Peritos (e Ingenieros técnicos) Industriales. La colaboración hace que el sector vaya avanzando", añade en la misma línea Emilio Corbacho.

Acto inaugural

Durante la inauguración, que tuvo al secretario general de FAEC, Jorge Fernández-Portillo, como maestro de ceremonias, los distintos intervinientes han puesto sobre la mesa cuestiones fundamentales a las que debe darse respuesta desde el sector pero sobre todo desde el ámbito público, como el acceso a vivienda asequible, la reducción de la carga fiscal, la agilización de los procedimientos administrativos o la transformación del sector.

El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la provincia de Cádiz (Asprica), Manuel Ávila, que ha expresado el "orgullo" por la "fortaleza" que muestra el sector "tras una época difícil", como la crisis de 2008 y sus consecuencias. "Esa fortaleza ha sido consecuencia de muchos trabajo, dedicación, perseverancia y prudencia. Esta nos ha llevado a profesionalizar el sector. Sabemos un poquito mejor lo que no tenemos que hacer y lo que sí tenemos que hacer", Además, se ha referido a la ayuda que debe ofrecer la administración, a ciudadanos y empresas. "Los jóvenes no tienen acceso a la vivienda, la capacidad de ahorro es muy limitada, por eso necesitan deducciones fiscales y ayuda de la administración", señala, por un lado. Por otro, demanda agilidad administrativa. "No pueden ser 20 meses para construir una vivienda y 20 meses previos con el papeleo", aclara.

El presidente de FADECO Promotores, Ignacio Peinado, reconocía la proyección de Expoconstruye, "el encuentro de más alto nivel en torno a la construcción de Andalucía", "otro escalón más para situar a Jerez, Cádiz y Andalucía a la vanguardia de la construcción". En la feria se ve como una realidad la rehabilitación, la sostenibilidad y la industrialización. "Esta se ha hecho realidad a pesar de no recibir hasta ahora el apoyo suficiente", advierte. Entre otras cuestiones, ha mencionado el acercamiento a la financiación planteada por el Gobierno central a través de la modificación de órdenes, que, sin embargo, no se ha producido.

Peinado pone el punto de mira en la nueva Ley de Vivienda que prepara la Junta de Andalucía, un texto al que han presentado sus propuestas. "La ley tiene que ser tractora, y debe venir abrigada por los presupuestos, que muestren la prioridad del acceso a la vivienda desde el gasto público. Debe hacer más amable a las familias andaluzas el acceso a la vivienda con una menor carga fiscal", insistía en esa idea.

Pero, además, plantea la necesidad de que el sector innove en la actividad urbanizadora. "Es una obra civil, además de promoción, de construcción y de financiación privada. Son calles, parques, jardines, que albergan colegios, mercados, hospitales o teatros. Debe hacerse de manera sostenible, desde el punto de vista ambiental, social y económico", apunta. Para ello, lanza la sugerencia a la Junta de "asimilar en las zonas prioritarias las obras y el proceso de urbanización a las obras de emergencias a la que acude la administración bastantes veces". "Lo hemos visto en la crisis sanitaria, en la lucha contra la sequía con las infraestructuras del agua, ¿por qué no usar esta figura en la construcción de vivienda?", se pregunta.

El presidente de FADECO Contratistas, Rafael Sánchez Alcalá, se ha detenido en la cuestión fiscal, "el 30% del importe de una vivienda son impuestos"; y en la falta de mano de obra y de relevo generacional, para lo que buscan una solución a través de la formación (con acuerdos con la Fundación Laboral de la Construcción) y "conseguir que la juventud venga a nuestro sector". Incluso trabajan con el Ministerio de Defensa, para que militares que terminan su carrera profesional con 45 años se incorporen al sector. Junto a eso, una cuestión que preocupa a la federación es el "abuso" que hacen las administraciones de las encomiendas de gestión a medios propios. "Trabajamos con asesores jurídicos y bufete externo para defender este tema", adelanta.

Intervenciones institucionales

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha agradecido que FAEC "haya casi elegido ya como sede permanente a Jerez para la celebración de Expoconstruye". Esto promociona la ciudad, pero además demuestra con esta Feria a Andalucía y el resto de España que "somos una ciudad que se interesa por la construcción, que valora el papel de las empresas constructoras y que quiere avanzar en eficiencia en el reto que tienen los ayuntamientos como es poner a disposición de los ciudadanos viviendas a precios asequibles". La regidora planteaba el modelo de colaboración público-privada en el que la administración pone suelo a disposición del promotor, que paga posteriormente con viviendas construidas.

Por su parte, la consejera de Vivienda, Rocío Díaz, ha destacado la disposición de un expositor de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación en la feria, "un espacio para compartir experiencia", "un referente para el sector en Andalucía". Expoconstruye "es una oportunidad para conocer los últimos avances en el sector de la construcción, un sector fuerte y abierto a muchas posibilidades de crecimiento, marcado por la digitalización y la industrialización, con modelos más eficaces y sostenible", señala.

Sobre las dificultades para acceder a la vivienda, la dirigente andaluza hace referencia a la "política propia" centrada en la ejecución de proyectos para ampliar la oferta", "que está dando sus frutos". "Entre 2019 y 2023 multiplicamos por tres la promoción de vivienda respecto a los cinco años anteriores", ponía de ejemplo. Un crecimiento posible por la aprobación del Plan Vives en Andalucía, para promover vivienda asequible; el programa de fomento del alquiler, que ha impulsado la construcción de más de 3.400 viviendas; la aprobación de la LISTA y su reglamento para acabar con la maraña de normas urbanísticas o los cuatro decretos de simplificación para reducir la burocracia. A eso suma los recursos de la Unión Europea, a través del Programa 6 de Ecovivienda, para construir más de 3.000 vivienda en suelo público; la apuesta por poner a disposición de los promotores suelo público a través de subastas (con La Florida de El Puerto como ejemplo) o permutas de terreno, además de la apuesta por la rehabilitación (Casa Palacio Ramón Cala en Jerez).

Díaz se ha detenido en el problema de la vivienda en la provincia, con una inversión de 71 millones desde 2019, para construir casi 700 viviendas para alquiler asequible, con actuaciones como Matadero en Cádiz con 60 viviendas o en el Cerro del Moro con la adjudicación de la construcción con 67 viviendas o en Chiclana, "donde hacía más de una década que no se construía vivienda social.

La consejera sostiene que la Ley de Vivienda estatal ha empeorado la situación y enfangado el debate. "Sin contar con el sector, ni agentes implicados, ni las comunidades autónomas, ha generado inseguridad jurídica, ha reducido la oferta y ha provocado la subida de precios de vivienda en venta o en alquiler", considera. La ley que la Junta promueve intenta paliar esa situación.