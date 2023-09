Las parejas DINK despegan en Cádiz: el 12,6% viven con dos sueldos y no tienen hijos

Al igual que evoluciona la sociedad, el concepto de familia está cambiando al mismo ritmo. Hace tiempo que formalizar la relación con una boda religiosa o civil ya no es primordial para muchas parejas, y algo similar está ocurriendo con la descendencia. Hay parejas para las que tener hijos ya no es un objetivo vital de su vida en común, priorizando en muchas ocasiones su propia libertad frente a la crianza de la prole.

Este tipo de uniones ya han recibido un nombre: son las parejan DINK, 'Doul Income, No Kids', que traducido significa doble ingresos y sin hijos. Y en la provincia de Cádiz existe un nada desdeñable 12,6% de hogares que han optado por este estilo de vida.

Según un informe elaborado por Habits, big data desarrollado por la consultoría AIS Group, con cerca de 2.000 indicadores económicos y sociodemográficos que ofrecen un retrato estadístico preciso de la sociedad española, estas parejas se caracterizan por un poder adquisitivo medio-alto y con tiempo para el ocio, por lo que a menudo son foco de interés para las entidades financieras y las grandes marcas. Una llamada generación DINK que en Cádiz se da en el 12,6% de los hogares. Es decir, en torno a uno de cada siete. La cifra está por debajo de la media andaluza (14,6%) y de la nacional, que alcanza el 15%.

El informe abunda no obstante en una peculiaridad de los DINK españoles, y por extensión de los gaditanos, respecto de lo que ocurre en otros países. Según José Manuel Aguirre, director de Relaciones Institucionales de AIS Group, "nuestros DINKs ya no son en su mayor parte el prototipo de pareja joven que forma su primer hogar. Sólo el 5,8% de los españoles corresponde a DINKs menores de 35 años. Esto es aproximadamente 1 de cada 3 hogares DINK, los otros dos corresponden a parejas de mayor edad". En el caso particular de la provincia de Cádiz, los DINKs jóvenes representan el 4,3% de los hogares DINK, frente al 8,3% que correspondería a hogares adultos.

Esta tendencia particular responde a las realidades más conocidas de la sociedad española. Por un lado, el retraso en la edad media de emancipación (en 2022 en España, según los datos de Eurostat, la media estaba en los 30 años frente a los 26 del conjunto de la Unión Europea) y las dificultades para acceder a la vivienda, ya sea para alquiler o compra, una situación que se ve especialmente agravada en el caso particular de la provincia de Cádiz.

"¿Egoísmo? No en nuestro caso"

Inma y David son dos de estos gaditanos DINK que nunca han tenido necesidad de incorporar un hijo a su pareja. Con las ideas claras desde siempre, la motivación es distinta. Inma nunca tuvo ese instinto, a pesar de que sus hermanas sí tienen hijos que la han convertido en tía en varias ocasiones. David opina con sinceridad que en su caso no ha sido una cuestión de egoísmo o miedo, "simplemente no me veía con la capacidad necesaria para hacerme responsable de una persona tan indefensa y con tantas necesidades".

Ella, enfermera de neonatos (paradójicamente), y él, publicista, se ajustan perfectamente al perfil de una pareja con alta capacidad económica, que disfrutan de su tiempo de ocio y de su día a día. Para ellos, esto supone una libertad que les evita tener que pensar en la preparación de comidas diarias, baños, actividades extraescolares o agenda propia para los más pequeños. Una vida centrada en los hijos que para ellos no es opción: "los niños de hoy en día exigen mucho, móviles, viajes, colegios,... vemos a muchos padres superados porque es difícil llevar una vida así".

Con una madre mayor que, aunque independiente, requiere de ayuda con algunas gestiones diarias, Inma se plantea a veces cómo será su futuro, "cuando seamos mayores y estemos algo más torpes". "Tener un hijo no te garantiza que vayan a cuidarte", dice David en la conversación, "pero al menos podría haber alguien preocupado por ti", responde ella. No obstante, no es un tema que por ahora les quite el sueño: "nuestros ingresos nos permiten ahorrar y tener una previsión para el futuro, nos podemos garantizar una cierta seguridad de que habrá alguien que nos cuide cuando lo necesitemos". "¿Es egoísmo? No en nuestro caso. Cada uno conforma un estilo de vida personal y después familiar, es una opción más".