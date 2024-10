La ONCE reparte 875.000 euros entre Chiclana, Sanlúcar y El Bosque: "Me da mucha alegría dar premios y ayudar a la gente"

El sorteo de la ONCE del lunes ha dejado una parte de su fortuna en la provincia de Cádiz, con 350.000 euros en Chiclana y Sanlúcar respectivamente y otros 175.000 euros en la localidad de El Bosque, que suman 875.000 euros entre los tres municipios gaditanos.

En Chiclana, José María Alba, vendedor de la ONCE desde 2014, vendió diez cupones premiados con 35.000 euros a las puertas del Mercado de Abastos y el Centro Comercial Plaza de la localidad gaditana. “Es una alegría muy inmensa la que se siente -dice antes de saber a quién le ha dado la suerte. Es mucha satisfacción poder ayudar a familias que lo necesitan y que les vienen muy bien este dinero. A mí es como si me hubiese tocado porque me da mucha alegría dar premios y ayudar a la gente”, afirma entre las primeras felicitaciones que va recibiendo.

El mismo premio ha dado Antonio Rodríguez, afiliado a la ONCE y vendedor desde 2012, en la Capilla del Carmen en el centro de Sanlúcar de Barrameda, con otros diez cupones premiados con 35.000 euros también. “Estoy encantado y esperando a ver a mis clientes para ver quién ha sido”, decía esta mañana.

Mientras que Rafael Rivero, vendedor desde 2019, vendió otros cinco cupones agraciados con las cinco cifras repartiendo otros 175.000 euros en plena sierra gaditana. “Se han quedado en El Bosque y eran muy buenos clientes míos, as que es doble la alegría”, afirma Rivero.

En total, 875.000 euros en premios mayores en un sorteo que estaba dedicado al 50 Aniversario del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, y que ha repartido el resto de sus premios entre Castilla y León y Cataluña.

