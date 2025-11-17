Navantia convoca nuevas ofertas de empleo para la Bahía de Cádiz
La compañía incorporará nuevo personal a sus astilleros de San Fernando y Puerto Real
Hasta 61 plazas convoca Navantia para sus centros en la Bahía de Cádiz destinadas a cubrir puestos de trabajo tanto de técnicos superiores como de operarios y empleados. La firma busca responder a las necesidades del área de Sistemas como al Negocio de Corbetas y Buques de Acción Marítima.
Los detalles de las vacantes que saca Navantia pueden consultarse en su portal de empleo. La oferta corresponde a distintos ámbitos: de ingeniería, producción, electrónica o calidad, entre otros. La empresa se encuentra, como el sector, en una dinámica de actualización de procesos productivos, con sus nuevos talleres 5.0 en los que destaca la digitalización, y en la apuesta por la innovación y la tecnología.
Las plazas corresponden a dos de los tres astilleros de la constructora naval en la Bahía, en concreto a San Fernando y Puerto Real. Para los astilleros de Matagorda ya abrió otra convocatoria en septiembre, para la incorporación de 45 trabajadores en el área de producción, que se dividían en ese caso en 12 técnicos superiores y 33 operarios. Desde Navantia informan de que está en diferentes procesos. Una vez se culminen, se integrarán a la plantilla puertorrealeña más de un centenar de empleados nuevos.
Estas son las vacantes publicadas:
- Operario/a Senior para Cámara de Bombas, para San Fernando;
- 2 plazas de Ingeniero/a Junior para el área Sistemas Mecánicos y Tuberías, para San Fernando;
- Ingeniero/a especialista en Sistemas Tubería, para San Fernando;
- Ingeniero/a junior en Integración 3D, para Puerto Real;
- Técnico/a junior para la Gestión de Materiales, para Puerto Real;
- Técnico/a senior para soporte a la PMO (Oficina de Gestión de Proyectos) y la gestión administrativa de proyectos de innovación, para Puerto Real;
- Técnico/a junior de Diseño de Maniobras Navales, para Puerto Real;
- 4 vacantes de Técnico/a junior para Ingeniería de Producción, para San Fernando;
- 2 vacantes de Técnico/a junior para el área de Logística y herramientas de Adiestramiento, para San Fernando;
- 7 vacantes de Armador/a senior para el Taller de Unidades Abiertas Planas, en San Fernando;
- 3 vacantes de Electricista junior para el área de Electrónica y Armas, de San Fernando;
- 2 vacantes de Operario/a junior de Máquinas y Herramientas, para San Fernando;
- Técnico/a junior para el área de Compras, para San Fernando;
- 5 vacantes para Operario/a senior para Soldadura Robotizada, para San Fernando;
- Verificador/a senior para Calidad, para San Fernando;
- vacantes de Electrónico/a junior para el área de Electrónicas y Armas, en San Fernando;
- Operario/a junior para Cámara de Bombas, para San Fernando;
- Técnico/a senior para Cargas Suspendidas, en San Fernando;
- 4 vacantes para Operario/a senior para máquinas CNC, para San Fernando;
- 2 vacantes de Operario/a junior para Aseguramiento de la Calidad, en San Fernando;
- 3 vacantes de Técnico/a junior de Redes Informáticas, para San Fernando;
- 4 vacantes de Ajustador/a Montador/a junior para el área de Electrónicas y Armas, en San Fernando;
- Electricista senior para el Área de Electrónicas y Armas, en San Fernando;
- 2 vacantes de Ajustador/a Montador/a senior para el área de Electrónicas y Armas, de San Fernando;
- Técnico/a senior para el área de Instalación de Sistemas de Mecánicos, de Puerto Real;
- Técnico/a junior para el área de Instalación de Sistemas Mecánicos, de Puerto Real;
- Operario/a junior para Construcciones Soldadas, en San Fernando;
- Soldador/a senior para el área de Electrónica y Armas, de San Fernando;
- Operario/a junior para Tratamientos Superficiales, para San Fernando
- Carretillero/a junior para el área de Electrónicas y Armas, de San Fernando;
- Técnico/a senior para el área de Compras, de San Fernando;
- 3 vacantes de Informático/a junior para el Área de Ingeniería y Centro de Excelencia, de San Fernando;
- Delineante Junior de Mecánica, para San Fernando.
