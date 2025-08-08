Muere un motorista en un accidente de tráfico en La Barca, en Jerez

La zona de La Barca de la Florida, en Jerez, donde se ha producido el accidente con un fallecido.

Un motorista, del que no han trascendido más datos, ha muerto esta tarde en un accidente de tráfico en La Barca de la Florida, en Jerez de la Frontera, según ha informado el 112. El siniestro vial se ha producido en la calle Huertos de la localidad sobre las 15:40 horas, cuando varios testigos han alertado al centro de coordinación del choque de una moto con un muro a la altura de la piscina municipal.

En el lugar han intervenido efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Local y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado un helicóptero médico y al equipo de emergencias de San José del Valle, y quien ha certificado la muerte del motorista, un varón del que no ha trascendido edad, en el lugar del accidente.