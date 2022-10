Así se vio el meteorito en la provincia de Cádiz: los vídeos y reacciones en las redes sociales

"Flipante el meteorito que ha pasado por Cádiz, Iba conduciendo y se ha hecho de día en un segundo". Es una de las reacciones en las redes sociales de los muchos gaditanos que han asegurado ser testigos de la bola que cruzó ayer el cielo de Cádiz y otros puntos de la provincia gaditana, y que iluminó el cielo durante unos segundos.

Se trata de algo poca veces visto. Un roca procedente de un asteroide y que como explica el astrofísico José María Madiedo del Instituto de Astrofísica de Andalucía IAA-CSIC, a lo largo de su trayectoria mostró varias explosiones que provocaron aumentos súbitos de su luminosidad y que se debieron a diversas rupturas bruscas de la roca.

En las redes sociales, usuarios han colgado vídeos donde se puede observar alguno de esos momentos de luz, como quien grababa el atardecer en Rota y otra imágenes producidas en Jerez, donde también se divisó con claridad como han dejado constancia. "Lo primero que se me vino al coco es que podía ser una bomba, ya que los relámpagos era una opción descartada, el cielo estaba totalmente despejado", señalaba uno de ellos. "Espero no haber sido el único en ver el fogonazo que acaba de pasar", decía otro. Como se comprobó luego, no lo fue. En Cádiz, se pudo ver de distintos puntos, por ejemplo personas que estaban en la Plaza de San Antonio.

Desde muchos puntos de Andalucía

La bola de fuego se pudo ver desde distintos puntos de Andalucía vídeo se ha visto desde muchos puntos de Andalucía, desde zonas de Sevilla, como Estepa, Huelva -en Mazagón- o Granada. Se inició a una altitud de unos 93 km sobre el Golfo de Cádiz" y esde allí avanzó hacia el norte, sobrevolando Cádiz capital y extinguiéndose finalmente a una altitud de unos 18 km sobre la vertical de la Base Naval de Rota. Una parte de ella habría sobrevivido, cayendo al suelo en forma de meteorito.

SUPERBÓLIDO #SPMN141022D HOY SOBRE #CADIZ a las 18h46m45s TUC (20h46 hora local). 📹de Antonio J. Robles @AJ_Robles desde Estepa, Sevilla, haciéndose literalmente de día. Radiante y órbita apuntan a origen cometario según @Josep_Trigo @CSIC @iSpaceSci 🤩https://t.co/CRfB0fbTL3 pic.twitter.com/8YeTLdnZWx — Red de Investigación Bólidos y Meteoritos (SPMN) (@RedSpmn) October 14, 2022

Desde marchena la campiña también se dejó ver perfectamente desde la plaza del ayuntamiento se vio perfectamente — fran (@fran_oki) October 15, 2022

Todo apunta a que ha sido más grade a la bola de fuego que ya se avistó hace dos semanas.