La marea de paneles en Cádiz sigue creciendo sin regulación vinculante

Respecto a iniciativas como la Estrategia Energética 2030, presentada durante la semana pasada y que tiene como objetivo reducir el consumo de energía en un 39,5% , para Daniel López son “buenas sobre el papel”: “Pero no se comprometen a nada –añade–. Vemos cómo se repiten un montón de veces verbos como intensificar, dinamizar, potenciar, propiciar, ayudar, difundir... pero se presenta poca medida concreta”.

Sobre todo, cuando el cambio de modelo hubiera sido una oportunidad para “romper el oligopolio y las fondos de inversión de siglas extranjeras”, indica López, y promover el consumo energético de cercanía, lo que realmente marcaría la diferencia. En este sentido, el portavoz ecologista lamenta la p ráctica ausencia pública de campañas de asesoramiento a propietarios o pymes : “La Agencia Andaluza de la Energía no ha potenciado absolutamente nada, como podría haber sido el implicar a ayuntamientos como el de Cádiz, con una empresa semipública”.

El famoso sí, pero no así. Con la casa en llamas, con “el cambio climático ya presente, la dependencia del gas ruso, la guerra de Ucrania, la crisis de los precios de la energía)”, supone un error “acelerar el despliegue de renovables a marchas forzadas, eliminando o reduciendo los requisitos de evaluación ambiental y prevaleciendo macroproyectos en manos de las grandes empresas de siempre (porque van más rápido que muchos proyectos pequeños y descentralizados)”.

“La necesidad de desplegar las energías renovables es evidente –subrayan los ecologistas–. Pero dicho despliegue debe realizarse de forma planificada y aplicando criterios de interés público ambiental y social” . La transformación de modelo energético nace ya deficitaria, señalan, si no se plantea desde un descenso de la demanda, porque las renovables no podrán cubrir la actual necesidad de energía a su ritmo ascendente.

Hay ejemplos cercanos de instalaciones que buscan un equilibro: “En Alcalá de Guadaira, bajo los paneles siguen con la actividad de uso ganadero y apícola –indica Daniel López–. Hay cultivos, desde luego, en los que no sería posible, por el tema de la mecanización, pero en otros proporcionaría una sombra beneficiosa e incluso se podría aprovechar la electricidad generada in situ para el bombeo. La UNEF (Unión Española Fotovoltaica) , de hecho, desarrolla una serie de criterios de calidad de cómo tiene que ser un parque fotovoltaico, pero las propuestas deberían hacerse, también, consultando y considerando el sentir de la población afectada”.

La producción de energía eólica destaca, de hecho, desde hace diez años como generadora de energía renovable, con una potencia que no ha bajado de los 1.309 MW anuales y que se mantiene desde 2019 en la misma potencia de este año. Frente a esta contundente estabilidad, destaca el caso de l a fotovoltaica, que en 2012 contribuía con 72.8 MW anuales a nuestra producción eléctrica y que saltó a generar 129,9 MW en 2019. El año pasado, en 2021, la producción de energía fotovoltaica en la provincia estaba en 448,8 MW. Ha más que triplicado su potencia en tan sólo dos años.

Y es que la avalancha de solicitudes, como vemos, ha continuado durante estos doce meses. Especialmente, en aquellos terrenos cercanos a nódulos de conexión y subestaciones eléctrica s. Una marea que no cesa y que se da, entre otras cosas, porque “ todavía no existe ningún tipo de ordenación vinculante , que obligue al promotor a sujetarse a las áreas preferentes. Pero la administración autonómica parece que prefiere por ahora mirar para otro lado”, apunta el ecologista.

Uno de los registros más recientes de la Delegación de Medio Ambiente arroja cincuenta y cinco propuestas, en trámite o autorizadas, de plantas foltovoltaicas en la provincia . Cada semana se suma alguna más, aunque hay iniciativas que se han desestimado: “A lo largo del último año, se han desechado proyectos especulativo s que no tenían garantizada la evacuación de electricidad, por ejemplo, o por el impacto paisajístico y territorial es áreas dentro de la Red Natura 2000 y demás zonas protegidas ”, indica Daniel López, de Ecologistas en Acción . Unos proyectos que no se penalizaban si los promotores renunciaban de motu propio a desarrollarlos. “Tenemos la suerte –continúa López– de que la Delegación de Medio Ambiente de la Junta en Cádiz tiene buenos técnicos ”.

El increíble caso de los parques flotantes

El pasado mes de marzo, el gobierno central sometió a consulta pública un borrador de Real Decreto por el que se establece el régimen de construcción de plantas fotovoltaicas flotantes de dominio público hidráulico. Desde Ecologistas en Acción, sin embargo, se señala que aún no hay estudios concluyentes sobre la relación “entre el grado de cubrimiento de un embalse y sus efectos sobre el agua o sobre la biota, incluyendo aves silvestres”. De hecho, el propio borrador del Real Decreto reconoce las incertidumbres al respecto y hay efectos negativos, indican los ecologistas, que ya pueden subrayarse, como el hecho de que se “considere el estado trófico de un embalse como un escenario permanente”. O que el estudio de viabilidad arroje el porcentaje de ocupación de las placas sobre la lámina de agua en un momento determinado, sin considerar que esa mancha de agua puede descender. Los proyectos tampoco podrían desarrollarse, apuntan, en aquellos lugares que no presenten un buen estado de aguas. “Además –indican–, el decreto abre la puerta a que la producción de fotovoltaica flotante se instale en otros ámbitos del domino público hidráulico, como lagos y lagunas, ya que se limita a señalar que no se instalará en esos ecosistemas como criterio general”. Otra cuestión a considerar es que la concesión se establecería por un máximo de 25 años.

“No hay que olvidar –continúan– que un embalse no deja de ser el tramo de un río, aunque esté modificado, y un ecosistema vivo. Permitir el despliegue de instalaciones fotovoltaicas en ellos para su aprovechamiento por parte de grandes compañías eléctricas, que son las que en su mayoría se quedarán con las concesiones de fotovoltaica flotante, da un paso más en la apropiación de recursos por parte de grandes empresas y oligopolio”. Una opción, proponen, sería desarrollar un programa de apoyo a las empresas de agua públicas para que se terminen transformando en Comunidades Energéticas. “Los parques flotantes tendrían también, otras ventajas, como que los paneles estarían más refrigerados –contrapone Daniel López, que pone como ejemplo el proyecto de Puente Nuevo, en Córdoba–. Si se hace con los debidos controles, no tendría por qué haber problema”.