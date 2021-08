“Los jóvenes también ingresan y también sufren neumonías covid”

La quinta ola pandémica se está cebando en los jóvenes. Personas que aún no han recibido la pauta completa de vacunación están ingresando con neumonías covid en los centros hospitalarios de la provincia, que están viviendo un verano más complicado que el de 2020, curiosamente cuando aún no se había iniciado la campaña de vacunación. Este diario ha hablado esta semana con José Antonio Girón, jefe de la Unidad de Medicina Interna del Puerta del Mar, que ha reconocido ese incremento “en el número de casos diagnosticados en la población de menos de 30 años. Afortunadamente con un número de ingresos relativamente limitado, pero no obstante también ingresan, el riesgo es menor pero no es cero, y los ingresos no ocurren por el diagnóstico de infección simplemente, sino por una situación de neumonía que ya conlleva una cierta gravedad”.

Eso sí, puntualiza el doctor Girón que “no son casos tan graves como los que veíamos en olas anteriores pero no obstante tampoco son leves todos los casos. La mayoría de los ingresados son chicos sin patologías previas, “salvo esa neumonía por covid que complica su situación física”.

Al preguntarle si están atendiendo ya casos de covid persistente dijo que no. “Aún ha pasado poco tiempo para saber si en este grupo que está siendo el más afectado en esta quinta ola se da el covid persistente. No se consideran síntomas propios del covid persistente hasta cuatro semanas después del alta, con lo cual todavía no hemos tenido tiempo para ver si van a sufrirlo o no van a sufrirlo”.

Una de las explicaciones a este aumento de casos es que pocos son los jóvenes que tienen la pauta completa de vacunación, aunque también están asistiendo a ingresos de personas con las dos dosis administradas. “Es un concepto que posiblemente sea necesario remarcar. Las vacunas consiguen evitar, en gran medida, en proporciones cercanas al 95%, cuadros graves que puedan llevar a la UCI o a la muerte; sin embargo el porcentaje de sujetos a los que limita la infección es notablemente inferior. Muchos de ellos son asintomáticos, o poco sintomáticos, pero desde luego hablamos de infecciones menos grave de lo que habrían sido en personas no vacunadas. Teniendo en cuenta eso es lógico que haya sujetos vacunados que ingresen con una neumonía, pero la gravedad de esta en comparación a las que tuvimos en olas anteriores es bastante menor. La vacunación ha sido claramente eficaz, eso hay que puntualizarlo, y posiblemente el mensaje a la población es que se vacune todo el mundo”, insiste.

Sobre la franja de edad comenta lo siguiente. “Es como si hubiera dos picos, están entre los veinte y los cuarenta años por un lado y luego hay otro pico de personas más mayores en los cuales hay alguna patología previa, puede ser cáncer, inmunosupresión por cualquier motivo. Y luego hay casos aislados de personas que no tienen ningún problema de estos, que han sido vacunadas correctamente pero que sin embargo han desarrollado una neumonía covid y están ingresadas. Pero repito, los vacunados, cuando no tienen patología de base, tienen cuadros menos graves que en olas anteriores”.

Comenta el doctor Girón que la curva aún sigue al alza. “Influye en esto la propagación de la nueva cepa, la Delta, que se ha extendido por todo el mundo, y que produce un número de virus muy superior a las variantes anteriores, con lo cual el riesgo de contagios es mayor que lo que ocurría con anterioridad. Esta que nos afecta en gran medida, en torno a un 63%, en algunas comunidades está cerca del 90%, no es más grave pero sí más contagiosa, no confundir la idea de contagiosidad con gravedad, es igual de grave que las anteriores, pero sí que se trasmite con mucha más facilidad. Eso hace que el número de casos sea mayor”.Actualmente en el Puerta del Mar hay 28 ingresados en planta, entre infecciosos, medicina interna y nefrología, mientras que en la UCI hay otros dos pacientes.