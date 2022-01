A la cuesta de enero le gusta tu casa

2022 les manda sus saludos y les comunica que son ustedes algo más pobres. También que la cuesta de enero se pinta larga. Siento pincharles así los globos de Nochevieja. Mientras que el adelanto del IPC hecho público desde el INE el pasado 30 de diciembre escalaba hasta el 6,7%, las respectivas subidas en pensiones –que subirán un 2,5%, situándose la mínima en 721,7 euros mensuales–, pensiones no retributivas y IMV (3%) y salarios en funcionarios, por ejemplo –un 2% más– no podrán ni toserle. La subida de los precios de diciembre, arrastrada por el trote descontrolado de la electricidad, es la mayor en treinta años. Y el diferencial respecto a noviembre, que no arrojó una cifra baja (5,5%) es el mayor en nuestro país en treinta y ocho años: desde el INE apuntan que no se daba un registro parecido desde 1983.

Los últimos registros por clases, los del mes de noviembre, arrojaban una diferencia anual del 3,1% sólo en alimentos –en diciembre, el apartado subía al 4,9%–. Los que más puntuaban eran la carne de vacuno y de ave (4,3 ambas) el pescado (4,7%) y el marisco, tanto fresco (4 %) como congelado (3,4 %). Las bebidas no alcohólicas arrojaban un aumento del 6,1% en un año; mientras que, curiosamente, las cervezas con alcohol (no rubias) eran las únicas que experimentaban una subida dentro de la subclase de bebidas alcohólicas: un 3,5%.

El precio de los vehículos ha experimentado, con un 2,9%, la mayor subida de los últimos tres años; mientras que se ha encarecido muchísimo, por supuesto, su uso: un 18.7% más.

Y, ¿quién es el principal culpable? Pues un protagonista muy importante, desde luego, es la energía. Ese mínimo común divisor. La electricidad subía en la comparativa anual el pasado mes de noviembre un 46,7% . Récord. El gas lo hacía un 11,3%.

Se prevé que durante 2022 los españoles vean encarecerse desde la vivienda al transporte, pasando por la luz (al menos durante los primeros meses del año), así como buena parte de la cesta de la compra habitual, contagiada por el aumento de los costes de producción.

CaixaBank calcula que el precio de la vivienda suba en torno a un cuatro por ciento durante 2022, por el encarecimiento de las materias primas y el bloqueo del comercio internacional. La entidad también estima que el nivel actual de compraventa de viviendas se frenará durante este año –según datos de Eurostat, los costes del sector están creciendo por encima del 12% anual y los precios de ciertos suministros, por encima del 15%–. De momento, el precio medio de la vivienda nueva y usada en nuestro país se incrementó en un 4, 3% según Tinsa durante el ya pasado 2021: no está mal, aunque en la provincia de Cádiz lo hizo en un 8,4%.

El precio de la vivienda subió de media un 8,4% en la provincia durante 2021, según Tinsa

Y, desde ayer, se ha dado por finalizada la congelación de los tramos del los tramos del impuesto de matriculación, siendo el automovilístico un sector sobre el que también pesan varios interrogantes.

Los Bancos Centrales insisten en la transitoriedad de esta estelar subida de precios, aunque el BCE admitía que la tendencia alcista se iba a mantener “más tiempo del esperado”. De hecho, sus últimas revisiones al respecto marcan que el 2022 será todavía más alto de media que el 2021. Hace unos días, el presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, declaraba que el periodo de inflación está siendo más profundo y prolongado de lo que se esperaba. El Banco de España señalaba en su último informe que la inflación tenía una naturaleza, “en principio, transitoria”, pero que podía “dar lugar a un repunte de la inflación de una naturaleza más intensa y duradera”.

La subida meteórica de los precios de la energía y los cuellos de botella de la oferta, como resaca del parón total de la pandemia, hace que la mancha de la subida de precios se extienda a todos los sectores. O a casi todos. Una tercera parte del impacto sobre los precios será consecuencia de la ruptura de la cadena de suministro global. En 2022, más del 60 % de las empresas prevé subir los precios de sus productos y servicios, según una encuesta del Banco de España, tal y como ya hizo en la recta final de 2021 un 30 %.

Mientras desde el Gobierno central insisten, desde luego, en la temporalidad del tema, la clave es definir temporalidad. ¿Seis meses, un año, cinco? Porque si la “transitoriedad” se empecina, puede dejar secuelas.

Si hay algo que lleve el ser humano mal, y los economistas en particular, es la incertidumbre. No es una buena noticia, desde luego, porque es la materia de la que está hecha la vida. “El riesgo lo podemos baremar. Pero en situaciones como esta no se plantea un riesgo sino... la nada –comenta, desde el Colegio de Economistas de Cádiz, Javier Fernández–. Desde marzo de 2020, hemos vivido un escenario que ha puesto a prueba nuestro nivel de resiliencia y frustración, y el consumo se mueve por la percepción de seguridad que tiene la gente. Por ejemplo, se habla mucho de que ha aumentado la capacidad de ahorro de los españoles por el parón de la pandemia... Y, entre otras cosas, la gente ahora no gasta porque tiene miedo de lo que puede pasar”. Apunta el economista, además, que los últimos cincuenta años han sido atípicos respecto al “crecimiento económica y social, y ahora vivimos una situación ante la cual nuestros antepasados estarían mucho más adaptados”.

El año se estrena, también, con la llegada de 10.000 millones de euros de los Next Generation

Para Javier Fernández, la actual situación de parón económico abunda en la tendencia a la ralentización que ya se veía en 2018. La pandemia, por supuesto, vino a afectar especialmente a aquellas economías vinculadas al sector y a actividades económicas que tienen que ver con la movilidad, como el turismo. Un sector que va ganando en importancia exponencialmente cuanto más baja la línea del paralelo, y ahí estamos, como flamante sur del sur del país: “La provincia gaditana, además, tiene un potencial muy importante a nivel agroalimentario y de productos petroquímicos y demás, Acerinox, etc. –añade también el economista–. Este proceso puede verse afectado igualmente por el encarecimiento del transporte. Una medida de la hondura del problema te la da que CocaCola se esté dedicando a comprar flotas de cargueros”.

“Hay un montón de factores con los cuales no contábamos: rotura de cadenas de producción; exceso de demanda de chips y multicomponentes, que están ahora recuperando el ritmo de producción; encarecimiento de los productos, porque la producción no llega a abastecer la demanda... –continúa Javier Fernández–. Luego hay otro elemento que nadie quiere tener en cuenta, y es que todo el mundo está inmerso en un proyecto objetivo de desarrollo sostenible para 2030, y llegar hasta ahí tiene un precio. En el caso de China, por ejemplo,no hay ni siquiera proceso de transición, directamente se cierran las fábricas más contaminantes. Otra cuestión son los tipos de interés manejados por la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo, que sirven de parapente para controlar la inflación”. El aumento de precios descontrolado tiene una cara que puede ser la que estamos empezando a ver: “Si suben los precios, pero la economía no crece, entramos en estanflación”, indica. Un escenario magnífico, en el que se mezclan recesión y subida de precios.

“La inflación se corrige a través del tipo de interés. Si se consume menos, se encarece el precio del dinero y encontramos menos créditos para comprar coches, por ejemplo. Ambos, la Reserva Federal y BCE, además de subir tipos de interés a partir de marzo, reducirán en un 60% la muleta de la economía de la Unión Europea: el programa de estímulo de compra de deuda pública por parte del BCE. ¿Qué es esto? Que llevamos diez años con muletas y ahora, nos la quitan. Mantener el Estado del Bienestar a base de endeudamiento público en una economía como la española... pues no salen las cuentas, más los problemas de la subida de interés”, explica.

Y luego están los fondos europeos. “¡Felicidades, España!”, clamaba hace unos pocos días la presidente la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Los primeros diez mil millones de euros de los Next Generation iban ya más allá de los Pirineos. No soy pesismista, diría más de uno ante los fuegos artificiales, soy realista. “España tiene muy mal historial al respecto –confirma Javier Fernández–. Esta oportunidad que nos da Europa no es sólo para recuperarse de la crisis de la pandemia, sino para cambiar el modelo productivo hacia otro de sostenibilidad y de innovación. España ha de aprovechar mucho esto, porque la división entre halcones y países del sur –PIGS, ¿recuerdan?–, es cada vez más evidente. Si cuando llegue 2027, la UE ve que el enorme esfuerzo de aportación de fondos no ha sido aprovechado, puede que haya países que se plantean una salida, según vean cómo le ha ido estos años a Reino Unido”.

“El problema de la UE es que se ha necrosado –abunda el especialista–. Hace al menos una década que debería haberse convertido en una unión política, una especie de Estados Unidos de Europa, pero los conceptos históricos, de idiosincrasia y culturales pesan mucho: a muchos países les cuesta digerir una pérdida de soberanía”.

En Estados Unidos y otros países europeos se habla desde hace meses de 'the big quit': la gran renuncia

“Quizá sea un tiempo de más pobreza material pero de más riqueza intelectual, un cambio de paradigma: realmente, no necesitamos siete pares de vaqueros, por ejemplo. Lo mismo desaparece lo que hemos dado en llamar clase media. Sabemos que el 60% de los trabajos en los que van a trabajar nuestros hijos aún no existen... Incluso algo que parecía tan intocable como el fútbol podría ser un negocio cortado: en la cultura de la inmediatez, ¿por qué estar noventa minutos delante de la pantalla para un juego que se puede decidir en tres segundos?”, comenta el economista.

“Desde luego que la pandemia ha supuesto una palanca –añade Javier Fernández–. Cosas como las reformas, de repente hemos descubierto que el salón era agobiante o que el baño tenía veinte años... O la de gente que se ha ido al campo. El parón en la actividad nos ha hecho cuestionarnos el mundo y la calidad de vida”.

Philipp Blom, en Encyclopedia, su análisis sobre la complicada publicación de la Enciclopedia francesa en el siglo XVIII, apuntaba que la obra resulta históricamente valiosa no sólo por el reto de determinados términos –libertad, Dios, etc.–, sino porque terminó plasmando toda una serie de herramientas, oficios y usos que quedaron desfasados en un puñado de años, con la llegada de la I Revolución Industrial. Los cambios que experimentó entonces la fuerza de trabajo fueron muchos, traumáticos y de calado.

En los últimos meses, en Estados Unidos, y también en algunos países europeos, se habla del ‘big quit’: la gran renuncia. Trabajadores, mayoritariamente del sector de servicios y/o precariaje, pero también muchos considerados de cuello blanco, que sopesan el nivel de explotación y el nivel de calidad de vida y deciden dejarlo. Con o sin colchón.

“Históricamente, incluso en épocas de crecimiento y mejora, hubo un coste –apunta Javier Fernández–. Ocurre que, por supuesto, el ser humano es muy reacio al cambio... Y, ¿cómo vas a vender un modelo de desarrollo sostenible y de innovación cuando aquí lo que ha dado dinero toda la vida es construir chalés?”.

En fin, diez mil millones recorren Europa. Echen mano a las carteras.