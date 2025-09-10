El III Foro de Inversión de Cádiz Investment Hub se celebrará en Cádiz el 30 de septiembre

El próximo 30 de septiembre, Cádiz será sede del III Foro de Inversión organizado por Cádiz Investment Hub, la oficina de atracción de inversiones de la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz (CEC), financiada por la Diputación Provincial de Cádiz. La jornada se celebrará en el Hotel Cádiz Bahía, y contará con la participación de representantes institucionales, grandes corporaciones tecnológicas y pymes especializadas, que buscan consolidar a la provincia como un nodo estratégico en los sectores de la defensa, la seguridad, la aeronáutica y el espacio.

Con el título Cádiz, Innovación y Colaboración en Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio, el foro se centrará en generar sinergias, atraer inversiones europeas como las del European Defence Fund (EDF) 2025 y el instrumento SAFE, y fortalecer la cadena de valor local con una mirada clara hacia la internacionalización y la transformación digital.

Entre los momentos más destacados se encuentran la intervención de Óscar Méndez, CEO de Stratio, sobre el impacto de la inteligencia artificial en la defensa, y la sesión de análisis geopolítico de Ana Palacio, exministra de Asuntos Exteriores y exvicepresidenta del Banco Mundial, que ofrecerá una visión estratégica del contexto internacional actual.

Uno de los elementos diferenciales de esta edición será el análisis del corredor ferroviario Algeciras-Bobadilla como vía de conexión con la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) en Córdoba, con el fin de fomentar sinergias logísticas e industriales entre ambas provincias. La jornada concluirá con un espacio de networking y cóctel empresarial, que fomentará el contacto directo entre participantes, la creación de alianzas y el diseño de proyectos conjuntos. Las inscripciones para asistir a esta cita ya están abiertas.

José Andrés Santos Cordero, presidente de la CEC, ha subrayado que "este foro es una oportunidad única para situar a Cádiz en el mapa europeo de la innovación aplicada a la industria estratégica". Por su parte, Eduardo Martín Oñate, coordinador de Cádiz Investment Hub, ha señalado que "este evento no es solo un punto de encuentro, sino una declaración de intenciones: Cádiz quiere estar en el centro de la innovación estratégica de Europa. Estamos creando puentes reales entre la industria local, los grandes actores tecnológicos y las oportunidades que ofrece el nuevo escenario europeo".