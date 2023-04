Hostelería en Cádiz. "1.500, 2.000, 2.500 euros... El sueldo medio es bastante decente y razonable"

En las jornadas formativas organizadas por la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA) y celebradas este viernes en el Colegio de Abogados de Cádiz se abordó la problemática de la contratación en el sector hostelero de la provincia. Al respecto, Alfonso Jiménez, abogado laboralista de Cádiz y colaborador de la patronal Horeca, dijo: "La hostelería en Cádiz ha crecido mucho, tanto en cantidad como en calidad y excelencia. Turistas nacionales e internacionales nos buscan por la calidad del servicio. Cádiz, a mi entender, está de moda a nivel turístico, sin embargo, en términos contractuales, hay problemas: en las épocas de temporada alta, falta mano de obra especializada".

"De una parte, se habla de que los salarios son bajos y que nadie quiere trabajar en hostelería; de otra, se dice que es imposible que no haya mano de obra en una provincia que registra unos datos de desempleo tan elevados. Pero es que la gente piensa que todo el mundo puede ser camarero, que recoger dos vasos y llevar una bandeja es ser camarero, cuando no es así. No lo ha sido nunca y menos en la excelencia y la calidad que se da ahora en la provincia de Cádiz", apostilló Jiménez.

Preguntado sobre si respalda la propuesta de contratar camareros en Marruecos, Alfonso Jiménez aseveró: "Ni la respaldo ni la descarto, yo no soy empresario. Lo que tenemos que tener en cuenta es que falta mano de obra especializada en la hostelería gaditana. Si vas a cualquier sitio de la provincia en verano, no hay camareros, no hay metres, no hay sumillers... ya sea porque los salarios son bajos o porque no hay gente, por lo que sea. La falta de mano de obra genera pues un problema. La polémica sobre si hay que contratar en Marruecos o en Italia es una polémica ficticia. La realidad es que, jurídicamente, la contratación laboral eventual en hostelería está muy penalizada con sobrecostes que no tienen otro tipo de contratos ni otros sectores".

Asimismo, el abogado señaló que de las escuelas de hostelería españolas salen "profesionales muy formados con un 100% de empleabilidad", si bien advirtió que son escasos en número, "30 en alguna provincia". "Las escuelas de hostelería de Marruecos, con estándares formativos similares, sacan 3.000 profesionales", precisó.

Sobre las críticas de los trabajadores por los incumplimiento de contrato, Jiménez se mostró en desacuerdo con esa reivindicación laboral. "La hostelería es una actividad muy dura que, no obstante, tiene un salario acorde a las negociaciones y pactos que se han llevado a cabo a lo largo de muchos años. No es de las peor pagadas. Entiendo que un personal cualificado, ya sea en cocina o en sala, en mantenimiento, hoteles o cafeterías, tiene un sueldo medio bastante decente y razonable. Cada uno entenderá dónde está esa decencia y esa razonabilidad. Hablamos de 1.500, 2.000, 2.500 euros y hacia arriba según la cualificación. Es verdad que son jornadas complicadas, que hay que trabajar en ocasiones al sol, que tiene una cierta penosidad, que son muchas horas de pie... Podría pagarse más, pero esto hay que ponerlo en un pequeño equilibrio en el que tú, consumidor, quieres pagar el café a 1,20, no a 2,50 o a 4,50 como ocurre en Venecia, por ejemplo. El equilibro salarial y el equilibrio de costes en un sitio en el que la gente vive en la calle, como en Cádiz, es difícil, sin perjuicio de que todo el mundo tiene derecho a mejorar", concluyó.