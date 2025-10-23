La Guardia Civil investiga una estafa de más de 17.000 euros suplantando la identidad de un banco

La Guardia Civil de Cádiz investiga una estafa de más de 17.000 euros cometida en Chiclana de la Frontera suplantando la identidad de una entidad bancaria.

Los autores, comunicaron a la víctima de que se estaba produciendo un movimiento no autorizado desde su cuenta, y que en el caso de no reconocerlo debía cambiar las claves de acceso, a la vez que le facilitaban un número de teléfono para incidencias.

La víctima realiza la llamada y un supuesto gestor bancario le indica que la transferencia se ha realizado y que debe solicitar un préstamo bancario, por un importe que doblaba la cantidad transferida, a nombre de una tercera persona para revertir todo el proceso.

Cuando finaliza el proceso, al comprobar el estado de sus cuentas a través de la aplicación bancaria, la víctima observa que la transferencia continúa realizada y que se ha formalizado un préstamo por el importe que le indicaron.

La Guardia civil recomienda activar las notificaciones de la app de tu banco. Si hay algo que tu banco deba hacerte saber, lo hará a través de una notificación de la app. Siempre opera a través de la app del banco en lugar de utilizar el navegador de internet. En cualquier caso, recuerda que desde la entidad nunca te pedirán que les facilites contraseñas o claves completas. Si te llaman por teléfono haciéndose pasar por tu banco, usa el sentido común: coteja que lo que te dicen realmente es verdad, por ejemplo, si te llaman diciéndote que se ha hecho una operación fraudulenta, accede a tu posición y verifica que es cierto. O si no te cuadra lo que te dicen, cuelgas y les llamas tú. Si no has realizado tú una operación, no tiene sentido que te llegue una clave temporal y mucho menos que el banco sea quien te la solicite verbalmente por teléfono. Y no, tu banco no necesita un código para anular esa supuesta operación fraudulenta. Nunca pinches en un enlace que provenga supuestamente de tu banco. Ante la más mínima duda, llama a tu entidad y pregunta.