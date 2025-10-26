La Guardia Civil impide dos desembarcos de hachís en Caños de Meca y Barbate
La doble intervención se saldó con la incautación de dos embarcaciones y catorce sacos de droga en el litoral de la provincia
La Guardia Civil aborta un alijo de 1.400 kilos de hachís en Chipiona tras una persecución con varias narcolanchas
La Guardia Civil ha abortado este pasado sábado dos introducciones de droga en la zona de Barbate con catorce sacos de hachís, según ha informado la Benemérita en un mensaje difundido a los medios.
En la primera, desarrollada en torno a las 19:00 horas, se ha detenido a una persona en Caños de Meca, cuando desde el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) se detectó una embarcación que navega hacia la costa "de manera sospechosa".
Por ello, se ha activado el despliegue en la zona y se ha observado como una embarcación toma tierra procediendo a la detención de una persona y a la aprehensión de siete sacos con hachís.
En cambio, en la segunda intervención, la Patrulla Fiscal y Fronteras de Barbate ha localizado en el puerto deportivo un doble fondo practicado en una recreativa donde se localizan otros siete sacos "repletos" de hachís. Asimismo, la Guardia Civil ha agregado que ambas actuaciones "continúan realizándose" y que no se descartan detenciones.
También te puede interesar
Lo último