La Guardia Civil frustra un alijo de 860 kilos de hachís en la desembocadura del Guadalquivir tras una persecución de seis horas

La intervención de la Guardia Civil en la desembocadura del río Guadalquivir

La Guardia Civil ha abortado un alijo de hachís que pretendía introducir 21 fardos por la desembocadura del río Guadalquivir. La operación se prolongó durante seis intensas horas de persecución y culminó con la detención de siete personas y la incautación de 860 kilos de droga.

Los hechos ocurrieron sobre las 4:30 horas del pasado domingo en aguas de la provincia de Cádiz, cuando el Servicio Marítimo de la Guardia Civil detectó una narcolancha cargada con fardos de hachís. La embarcación trataba de alijar la mercancía en la zona, pero al percatarse de la presencia policial, sus tripulantes iniciaron una huida a gran velocidad.

Durante la persecución, que se convirtió en una maratoniana operación marítima, los narcotraficantes realizaron maniobras evasivas y temerarias, poniendo en riesgo a otros barcos, y arrojaron los fardos por la borda para aligerar peso.

Finalmente, sobre las 10:00 horas de la mañana, tras recorrer decenas de millas, la patrullera logró interceptar la embarcación, deteniendo a sus siete ocupantes y asegurando el alijo.