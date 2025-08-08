El gran operativo de la Guardia Civil para controlar las Carreras de Caballos de Sanlúcar 2025

Con motivo del primer ciclo de las emblemáticas Carreras de Caballos en las playas de Sanlúcar de Barrameda, la Guardia Civil de Cádiz ha tenido activado un extenso dispositivo de seguridad compuesto por más de 230 agentes. El objetivo: garantizar la seguridad y el orden público durante uno de los eventos más populares del verano andaluz, que congrega a más de 35.000 personas cada jornada.

El operativo, que cubre tierra, mar y aire, ha integrado a numerosas especialidades del Instituto Armado. Desde unidades de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Jerez, hasta el Servicio Marítimo Provincial, los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS), el equipo PEGASO con apoyo de drones, y las patrullas fiscales fronterizas (PAFIF) de Sanlúcar y El Puerto de Santa María. También se han desplegado efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), el Subsector de Tráfico de Cádiz, el Grupo de Desactivación de Explosivos (GEDEX), la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) y el Grupo de Caballería.

Gracias a esta coordinación, el evento se ha desarrollado en este primer ciclo de la 180 edición de las carreras con absoluta normalidad, sin incidentes destacables. La única incidencia reseñable ha sido la intervención de la Guardia Civil para controlar y rescatar a dos caballos desbocados, actuación que se resolvió con rapidez y eficacia, evitando consecuencias mayores.

Las autoridades han valorado positivamente el funcionamiento del dispositivo, que continuará activo durante el segundo ciclo del evento para seguir garantizando un entorno seguro para participantes y asistentes.