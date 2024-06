El Fiscal General del Estado en Cádiz: "La mejor forma de combatir el crimen es atacando a sus beneficios económicos"

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, reclamó este jueves en Cádiz que la Fiscalía tenga un papel más activo tanto en el decomiso como en la disposición de los bienes incautados en las operaciones contra el narcotráfico, de manera que la intervención de estos activos repercuta en beneficio, primero de las víctimas y después, de la propia Administración de Justicia.

García Ortiz hizo estas declaraciones durante la inauguración de una jornada sobre recuperación de activos del narcotráfico celebrada en la Zona Franca y en la que participaron la Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago; el Jefe Provincial de Cádiz, Ángel Núñez; la fiscal Antidroga, Ana Villagómez; representantes de la Fiscalía Anticorrupción y de Cooperación Internacional, así como Fran González, delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz.

En una atención previa a los medios, el Fiscal General del Estado puso en valor la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) y la calificó como "un instrumento muy válido" tanto para los jueces como para los fiscales en todo lo que atañe al embargo de los beneficios financieros que obtiene los narcotraficantes. "Tenemos que reconocer la labor de la ORGA pues no hay mejor forma de combatir la delincuencia organizada y criminal que atacando a sus beneficios económicos", dijo.

Asimismo, Álvaro García Ortiz afirmó que la Fiscalía General del Estado está en continuo contacto con las Fiscalías andaluza y gaditana para "saber qué hace falta, qué necesitan y, dentro de nuestras posibilidades, facilitar el impresionante trabajo que realizan los compañeros" para luchar contra el tráfico de drogas y las mafias que lo controlan.

Cuestionado por las muertes de dos agentes el Barbate tras ser arrollados por una narcolancha, el Fiscal General no se pronunció sobre el caso en concreto, si bien advirtió que "esas acciones delictivas son el resultado de un fenómeno que lo que quiere es lucrarse y que funciona, precisamente, porque obtiene unos extraordinarios beneficios". Como ejemplo, García Ortiz citó que en el año 2016 sólo se recuperó el 1% de las ganancias económicas del crimen organizado. Por eso, insistió en que "si atajamos los beneficios, atacamos al nudo del problema. Esa es la evolución del Derecho Penal y de la lucha contra la criminalidad: atacar el hecho delictivo y también a sus ganancias", recalcó.

También aseveró que se estudia un "fenómeno nuevo" sobre el uso de armas militares por parte de narcotráfico y que la inteligencia española se encuentra investigando este asunto para poder poner a disposición de la Fiscalía los resultados de esas pesquisas.

El Fiscal General avanzó además que se trabaja con la Fiscalía de Marruecos y matizó que, aunque allí funciona de manera diferente a España, se vienen haciendo tres jornadas consecutivas de hermanamiento con gran parte de la cúpula de la Fiscalía trasladada al país vecino "para depurar nuestra cooperación".

Ley de amnistía

De otra parte, Álvaro García Ortiz reconoció que la ley de amnistía es "una cuestión muy compleja" y que no se puede reducir a una acción concreta, sino que es una "aplicación completa de toda una norma con una extraordinaria repercusión".

El fiscal se pronunció sobre el posible plante de los fiscales del 'procés', quienes han advertido que la orden de detención sobre el ex presidente catalán Carles Puigdemont no puede ser retirada porque no ven viable aplicar esta norma al delito de malversación.

García Ortiz recordó que siempre ha defendido la necesidad de fijar una posición única y evitar criterios dispares y respondió que el resultado de este posible plante "es una cuestión que veremos en las próximas fechas".

El fiscal jefe declaró que la ley de amnistía "es una cuestión muy compleja que se no se reduce a una acción concreta de nadie, sino que es una aplicación completa de toda una norma que tiene una extraordinaria repercusión no solo en el Supremo o en la Audiencia Nacional, sino también en el territorio de Cataluña".

García Ortiz también fue preguntado por su posición sobre la investigación de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, pero evitó pronunciarse sobre este asunto.