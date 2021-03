Un fallo informático reduce los contagios en la provincia a solo 19 casos

Este martes la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha notificado solo 19 casos de Covid en la provincia de Cádiz, siendo esta la cifra más baja desde el 8 de agosto de 2020. También se ha dado a conocer que dos personas han fallecido con el virus en estas últimas 24 horas.

No obstante, la web del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, donde se recogen cada día los datos Covid ha añadido la siguiente nota: "Debido a un fallo en el sistema, durante el día de ayer no se generaron todos los registros nuevos en la base de datos de RedAlerta, por lo que el número de nuevos casos de COVID-19 contabilizados en esta fecha es menor del esperado. Una vez resuelta la incidencia, se está trabajando para actualizar la información", por lo que probablemente los positivos y los fallecidos subirán a lo largo del día y este dato tan bajo no será el definitivo.

Según la información de esta web, la tasa de incidencia ha bajado de 100 y se sitúa este martes en 99 casos por cada 100.000 habitantes según la información analizada en estos últimos 14 días.

También se informa de que cinco personas han sido hospitalizadas en estas últimas 24 horas y una de ellas ha sido ingresada en la UCI. Además, 313 se han recuperado de la enfermedad.

Desde que comenzara la pandemia, en la provincia de Cádiz se han registrado 72.952 contagios de coronavirus a través de pruebas PDIA; se han hospitalizado a 5.175 pacientes, de los que 563 pasaron por la UCI; 56.443 personas se han curado y 1.396 han fallecido.