Extinguido por fin el incendio de Tarifa en el paraje de Sierra de la Plata

El servicio de extinción de incendios del Plan Infoca ha anunciado que el incendio declarado el lunes 11 de agosto en el paraje Sierra de la Plata de Tarifa, está ya extinguido reconociendo a todos los operativos su trabajo y a los turistas de su comprensión.

Según ha informado el Plan Infoca a través de X, casi una semana después de su comienzo el incendio ha quedado completamente extinguido después de que el pasado día 14 de agosto se lograra su control.

El incendio comenzaba el lunes en torno a las 14,20 horas. Su evolución por la incidencia del fuerte viento de levante, obligó a la Junta a activar la fase de emergencia en situación operativa 1, y con ello los primeros desalojos preventivos, que fueron generalizados a lo largo de la tarde, con la evacuación de más de 2.000 personas que se encontraban en hoteles y urbanizaciones de Atlanterra, en Zahara de los Atunes.

Para asistir a los evacuados se habilitó el Polideportivo Miguel de Cervantes y la iglesia Nuestra Señora del Carmen en Zahara, donde se llegaron a acoger a más de 800 personas en un primer momento, que finalmente se rebajó a unas 470 afectadas, ya que el resto encontró alojamientos en otras ubicaciones.

Ya el martes por la mañana el consejero de Presidencia e Interior, Antonio Sanz, anunciaba que se permitía la vuelta a sus alojamientos de parte de los evacuados, extendiéndose al resto de afectados ya por la noche, una vez que el fuego se dio por estabilizado. Además, se redujo el nivel de emergencia a situación operativa 0.

Sobre el origen del incendio, recoge Europa Press, Antonio Sanz aseguraba el martes que se tiene "sospechas fundadas" de que ha sido intencionado, activándose e incrementando todos los operativos de vigilancia, y reforzando los efectivos por parte de los cuerpos de seguridad y también la vigilancia y la investigación en relación con los incendios.

"La situación de peligro que se vivió este lunes, ahora que tenemos sospechas fundadas de que haya podido ser intencionado, agrava muchísimo las circunstancias de este incendio", aseveraba el consejero.

Desde que se declaró como estabilizado, los efectivos del Infoca han mantenido su presencia para tratar de controlarlo y con ello estar más cerca de su extinción. Una primera estimación de superficie afectada por el incendio, cifra el daño en unas 300 hectácteas de manera provisional.

El incendio se produjo apenas dos días después de que se diera por extinguido el que se inició el pasado 5 de agosto en el paraje de La Peña en Tarifa, que afectó a una superficie de 283 hectáreas y que obligó al desalojo preventivo de unas 1.500 personas y 5.000 vehículos. Este fuego afectó a una superficie de 283 hectáreas.