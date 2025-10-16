Expoconstruye cierra la quinta edición con la entrega de premios y el reconocimiento a Emilio Corbacho como presidente de honor de la Faec

La Feria de la Construcción Expoconstruye ha cerrado este jueves su quinta edición con la entrega de premios y un homenaje al que fuera presidente de la Faec, Emilio Corbacho, a quien han nombrado presidente de honor. Unas 5.000 personas han asistido durante este par de jornadas a las instalaciones de Ifeca en Jerez, donde han participado un centenar de empresas del sector.

En este segundo día de la Feria Profesional de la Construcción de Cádiz se han entregado los II Premios Expoconstruye, en un acto que ha reunido a representantes de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Jerez y un amplio número de empresas y profesionales del sector. El presidente de FAEC, Manuel Ávila, destacó durante la ceremonia que estos galardones “reflejan el orgullo de un sector que ha sabido reinventarse, profesionalizarse e innovar, pese a los retos económicos y normativos que afronta la construcción en la actualidad”.

Los premios han reconocido el esfuerzo, la innovación y el compromiso de las empresas y entidades más destacadas del último año en las siguientes categorías:

Seguridad en la construcción: Asociación del Servicio de Prevención Mancomunado de la Construcción de Andalucía (SPM)

Asociación del Servicio de Prevención Mancomunado de la Construcción de Andalucía (SPM) Digitalización y modernización en el sector: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) Generación de empleo en el sector: Construcciones Martín Casillas, S.L.

Construcciones Martín Casillas, S.L. Proyecto sostenible: Proyecto Oceanika

Proyecto Oceanika Trayectoria en el sector: Grupo Fonsán.

Durante el acto se rindió también un emotivo homenaje a Emilio Corbacho, expresidente de Faec, quien fue nombrado presidente de honor de la Federación de agrupaciones de empresas de la construcción de la provincia. Corbacho ha recibido el reconocimiento unánime del sector, con palabras de agradecimiento y afecto por su papel como figura esencial en la historia empresarial gaditana y andaluza, ejemplo de liderazgo, diálogo y compromiso con las organizaciones empresariales.

A lo largo de la jornada, Expoconstruye -organizada por la Faec, su Asociación de Constructores APECOP y la empresa Eventur- ha continuado con su programa de ponencias centrado en los retos de la sostenibilidad, el empleo y la innovación tecnológica en la construcción, con ponencias tales como Construir Carrera: retos y oportunidades en el sector, en la que han participado empresas como FLC, Construcciones Felipe Castellano y responsables de FP de Edificación, así como Sostenibilidad: recapitulando, ¿dónde estamos ahora?, con la presencia de representantes de Holcim, Deloitte, Grupo Puma e ISO Chemie GmbH.

Otras actividades programadas para esta segunda jornada en el Innovation Corner ha contado con las aportaciones de Juan Vega Arquitectos, AAEF, Gesteco, 011h, Egoin, AEDAS Homes, VisualURB, EUCA Andalucía, Piperty, GF Arquitectos, Reilop, Amisur, Grupo Estévez y Kerakoll.

Balance de participación

Expoconstruye 2025 cierra sus puertas tras dos intensos días de actividad profesional, en los que han pasado más de 5.000 asistentes por las instalaciones de Ifeca, en torno a 60 stands con presencia de más de 100 empresas expositoras.

El evento ha contado con una destacada representación de colegios profesionales, fabricantes, constructores, promotores y técnicos de toda la cadena de valor del sector de la construcción, consolidándose como el mayor encuentro profesional del sector en Andalucía.

Con este cierre, Expoconstruye reafirma su papel como espacio de referencia para impulsar la innovación, la digitalización y la sostenibilidad, promoviendo la colaboración público-privada y el intercambio de conocimiento entre empresas, instituciones y profesionales.