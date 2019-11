La provincia de Cádiz dijo el domingo adiós a un senador, el jerezano Carlos Pérez (Ciudadanos), y a dos diputados como Juan Antonio Delgado (Unidas Podemos) y Javier Cano (Ciudadanos), ambos de San Fernando. Y sus vacantes ya tienen dueños: dos que ya tienen experiencia en las Cortes Generales, como son los alcaldes respectivos de Algeciras y Vejer, José Ignacio Landaluce y José Ortiz, ambos de PP, y un diputado que se estrena como es el también isleño Carlos Zambrano, de Vox.

Con la ilusión por bandera, agradecidos por el respaldo conseguido en las urnas y muy responsabilizados por el cometido que tienen ante sí. Esta es la tónica general de las primeras declaraciones de estos tres nuevos representantes gaditanos en las Cortes. Y los tres, además, coinciden en vaticinar que no habrá nuevas elecciones generales, porque creen que el PSOE y Unidas Podemos terminarán poniéndose de acuerdo para que Pedro Sánchez sea investido presidente del Gobierno.

Landaluce y Ortiz ya son veteranos en estas lides, sobre todo el primero, que acumula varias legislaturas como diputado nacional y como senador. La Cámara Alta es ahora la que le espera y donde, asegura con rotundidad, regresa con la intención de convertirse en la voz del Campo de Gibraltar en Madrid. “Ser el único representante del Campo de Gibraltar en las Cortes es todo un honor pero también una responsabilidad añadida”, reflexiona un regidor algecireño para quien su comarca precisa de una atención especial por parte del Gobierno de España “porque tenemos que hacer frente al Brexit, a las mafias, al paro, a las carencias en infraestructuras...”.

José Ignacio Landaluce (PP) “Vuelvo a las Cortes con el objetivo de que se escuche la voz del Campo de Gibraltar”

Landaluce no tiene duda: “Si el Campo de Gibraltar crece económicamente, ello permitirá crear riqueza en las zonas limítrofes, tanto de la provincia de Cádiz como del resto de Andalucía”. Y explica que el futuro de esta comarca se basa en tres pilares: “Primero hay que crecer, después tenemos que reforzar nuestros puntos fuertes y finalmente debemos evitar nuestros talones de Aquiles, como puede ser el desarrollo por tierra del puerto de Algeciras”, explica.

Sobre la subida de votos experimentada por Vox en su ciudad y en su comarca, Landaluce reconoce sentirse “sorprendido” pero considera que en ello ha tenido mucho que ver “las políticas erróneas que ha seguido Pedro Sánchez en el Campo de Gibraltar, con lo del Open Arms y otros casos”. “Es que no se puede gobernar a base de tuits”, apostilla antes de acusar a los socialistas de no atender las reclamaciones de esta comarca. “El PSOE jamás ha escuchado al Campo de Gibraltar. No lo hizo en la Junta y no lo hace ahora en Madrid. Y ya está bien de ser españoles de segunda o de tercera clase”.

El auge de Vox también fue valorado por el alcalde de Vejer y diputado electo, José Ortiz. “Todos los partidos nos lo tenemos que hacer ver. Es que a Vox lo han votado hasta en barrios de izquierdas y hay que descubrir el porqué”.

Bajo su punto de vista el PP gaditano no ha salido mal parado de estas elecciones “porque, aunque siempre salimos a ganar, hemos ganado 11.000 votos pese a haber bajado la participación”. Y añade: “Este resultado nos permite olvidar el resultado de las generales de abril, que fue un mazazo”.

José Ortiz (PP) “El PP siempre sale a ganar, pero este 10-N nos permite olvidar el mazazo de abril”

Tras reconocer, como Landaluce, que el quedarse sin escaño en abril le permitió centrarse más de lleno en las elecciones municipales de mayo y en los primeros meses del nuevo mandato, Ortiz prefiere hacer una lectura optimista del futuro que le espera a su partido. “El PP ha demostrado que tiene una estructura muy bien implantada. El tiempo dirá si Vox logra esa implantación o si, junto a Ciudadanos, termina siendo un fenómeno del momento como ya lo fue en su día UPyD”.

Sea o no un fenómeno del momento, lo cierto es que en las filas de Vox hay una satisfacción enorme, como reconoce Carlos Zambrano, que en esta nueva legislatura acompañará en el Congreso a Agustín Rosety.

Zambrano, militante de Vox desde 2014, es de la opinión de que en la sociedad actual “se está viviendo un cambio de mentalidad que está empezando ahora”. Y explica su reflexión: “La gente sólo quiere que le den soluciones a sus problemas y sin embargo lo que ve es que hay una clase política que les está extenuando”.

Carlos Zambrano (Vox) “Quienes dicen tener miedo a Vox o no nos conocen o quieren crear un alarmismo innecesario”

Es en este panorama donde Vox ha crecido “porque la gente ha visto que en nuestro partido se pueden integrar personas de todas condiciones”. “Esto no va de rojos y azules, ni de gente que está arriba o abajo. En Vox tiene cabida todo el mundo bajo ese proyecto común que es España. Eso la gente ya lo sabe y lo hemos visto en la calle”, apostilla.

Al hilo de esto Carlos Zambrano lanza un mensaje dirigido hacia aquellas personas que pueden tener miedo o recelo por la subida de Vox: “Hay gente que se acerca a nosotros con ciertas reticencias y después comprueba que somos personas muy normales y muy coherentes. Por eso quienes dicen tener miedo a Vox es porque no nos conocen o porque de manera intencionada quieren crear un alarmismo innecesario”.