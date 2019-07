Se llama Mario Fernández, tiene apenas 33 años de edad y su trayectoria viene a confirmar que la hiperactividad no afecta exclusivamente a algunos niños, que también toca a ciertos adultos. Porque este vecino de La Línea puede presumir pese a su juventud de tener tres currículums diferentes: uno, el profesional, muy brillante como arquitecto; otro, el político, bastante prometedor, porque suma cuatro años como concejal en La Línea y ahora se ha estrenado como vicepresidente de la Diputación de Cádiz; y un tercero, el de las aficiones, que le llevó a participar hace casi nueve en el programa televisivo de Canal Sur Se llama copla.

Desde el Campo de Gibraltar hablan maravillas y no paran sobre el nuevo socio de gobierno de Irene García en la Diputación. "Currante", "gran gestor", "un coco con la cabeza muy bien amueblada" o "un político que dará que hablar" son sólo algunas de las definiciones que han surgido en la comarca campogibraltareña desde que se conociera que el hombre fuerte de La Línea 100x100 en la Diputación gaditana sería Mario Fernández por mor del pacto de gobierno entre el PSOE y el partido independiente que arrasó en La Línea en estas elecciones municipales.

Desde hace una semana Mario Fernández es el nuevo vicepresidente segundo de la Diputación, el diputado encargado del área de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano sostenible y, en cierto modo, el embajador del alcalde de La Línea, Juan Franco, en esta Corporación. Y en paralelo a este aterrizaje en la Bahía gaditana por la red vuelan vídeos de algunas de las actuaciones de Mario Fernández en varias galas de la cuarta edición de Se llama copla. Aquello fue a finales del año 2010 y su trayectoria acabó pronto pues quedó el 14º de 17 participantes. Sólo hubo dos expulsados anteriores ya que la otra baja fue una renuncia voluntaria a seguir en el concurso.

En alguna entrevista también colgada en las redes, Fernández explicaba entonces que, animado por sus compañeros de piso, se presentó a dos castings en Málaga. No lo eligieron en el de Operación Triunfo pero sí para el programa coplero de Canal Sur Televisión. Era cuando reconocía que le gustaban las coplas "intensas y dramáticas", que se ponía muy nervioso antes de cantar y que entre sus artistas preferidos estaban David de María y Niña Pastori. Con su participación, el hoy concejal y diputado provincial no hacía sino corroborar la gran afición a la copla que desde siempre ha existido en el Campo de Gibraltar en general y en La Línea en particular.

Entonces, hace casi nueve años, Mario Fernández ya había estudiado un curso de Arquitectura como alumno del programa Erasmus en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y enfilaba sus últimos años de estudio en la Universidad de Granada, donde terminó obteniendo la licenciatura en Arquitectura en 2012. Y después vendría otro máster en Ciencia y Tecnología en el Patrimonio Arquitectónico y en Conservación obtenido en la propia Universidad granadina.

Hizo su proyecto de investigación predoctoral en la Alhambra, entró a formar parte de un estudio internacional de arquitectura... pero todo cambió cuando recibió la llamada de la política y decidió dar el paso adelante. Por probar.

Su debut en política se produjo en 2015 cuando se integró como número ocho en la primera lista de La Línea 100x100. Juan Franco llegó a la Alcaldía y él se hizo fuerte como teniente de alcalde delegado de Patrimonio, Subvenciones, Movilidad Urbana, Compras, Concesiones, Comunicación y Transparencia, Juventud, Cementerio y Vivienda, siendo además vicepresidente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda.

Y cuatro años después, el pasado 26 de mayo, llegó la avalancha de votos para 100x100, que logró 21 de los 25 concejales de La Línea. Y Fernández, que ya sabía que su futuro estaba en la Diputación, mantenía una de las tenencias de alcaldía, la Delegación municipal de Comunicación y Transparencia y el área de Promoción Sociocultural, Juventud y Deportes.

Estas semanas, un vídeo que se ha hecho viral es el de Mario Fernández cantando la famosa copla Están clavadas dos cruces. Pero esas dos cruces no se han erguido en el Monte del Olvido, sino en una Diputación de Cádiz que estrena dos diputados de La Línea 100x100. Y una de ellas es la de un joven que es arquitecto, coplero y vicepresidente. Y a mucha honra.