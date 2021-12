Los dineros del narco

En una escena de la mítica serie Breaking Bad, la mujer de Walter White le dice que se ve incapaz de seguir blanqueando el dinero proveniente de la venta de metanfetamina a ese ritmo frenético. El modélico profesor de física de un instituto de Albuquerque (Nuevo México), reconvertido en capo sin escrúpulos por mor del vil metal, la mira con aire de bobo y pregunta de cuánto dinero hablamos. Entonces ella, muy teatral, destapa de un manotazo una gran lona que cubre una montaña de fajos de billetes de 500 dólares del tamaño de una mesa de billar francés. Los dos se tumban sobre la cama tapizada con la cara del presidente McKinley y comprueban que el negocio se les ha ido de las manos.

Las mesas llenas de billetes no son exclusivas de los narcos de Baja California. Aquí al lado, en La Línea de la Concepción, se desmanteló hace unos meses un clan familiar al que se le intervino 16,5 millones de euros en metálico. “Nunca pensé que vería tanto dinero junto”, decía este jueves José Pacheco, subdelegado del Gobierno. Destacaba el dirigente socialista el gran trabajo policial contra estas organizaciones. “Se les está atacando donde más les duele, porque, al fin y al cabo, que tú cojas a tres tipos que están alijando en la orilla no les supone nada, hablamos de los últimos eslabones de la cadena, no estás cogiendo al cabecilla de la banda. Pero si estás investigando sus empresas pantallas, el blanqueo de capitales, y le incautas, y le embargas todos sus bienes, ahí sí que les duele. Ese es el buen resultado, quizá es la parte menos llamativa, porque la foto de un alijo con decenas de fardos siempre impresiona, hemos llegado a ver en el puerto de Cádiz este año un barco que venía cargado de hachís, que era la primera vez que se incautaba de esa manera, pero, repito, lo más efectivo es ir a sus bienes”.

Dentro del Plan Especial de Seguridad, cuenta Pacheco que hay instrucciones claras en esta materia. “Las órdenes son reforzar los equipos de investigación que siguen el rastro del dinero, y luego está la ORGA, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, que sólo estaba en Madrid y que ahora tiene su oficina en el Campo de Gibraltar, que se ha situado allí para estar más sobre el terreno”. La ORGA cuenta con personal de Hacienda, Guardia Civil y Policía Nacional “y se dedica a investigar estas redes de blanqueo, sus patrimonios y luego a gestionar todo lo que se incauta para ir dándole salida a todo el dinero que se coge”.

En 2021 la Guardia Civil ha intervenido 260 millones en propiedades y dinero en Andalucía

Porque la pregunta es clara. ¿Qué se hace con esa ingente cantidad de dinero incautada? “Es la única vez en mi vida que he visto esos 16,5 millones de euros en metálico. Estaban allí en bolsas de deportes, y era casi su dinero de uso cotidiano, sobrecitos para ir pagando al que vigila, al punto, el que hace un seguimiento, el piloto, el de la guardería… Todo ese dinero luego va a la ORGA y parte va a parar al Plan Nacional de Drogas y revierte a organizaciones que ayudan contra la drogadicción y luchan contra el narcotráfico. Digamos que es algo circular”.

El problema de blanquear el dinero del narco es tan global como una pandemia. La cuestión no es sólo ganar billetes, es poder limpiarlos después. De hecho, para los grandes clanes dedicados al tráfico de estupefacientes el blanqueo es una pieza clave en sus estructuras. Hay países, sobre todo en latinoamérica, donde el dinero de estos grupos criminales se vuelve parte principal de la economía nacional, en términos de exportaciones, entrada de divisas, importaciones, mejoramiento de la balanza de pagos, reducción del endeudamiento, inversiones, consumos, empleo, producto bruto interno, contribución al crecimiento... “Marruecos es el mayor productor mundial de hachís, es lo que más exporta, de hecho, buena parte de la población vive de su cultivo y venta. ¿Cómo se va a acabar con eso mientras exista una demanda tan grande en el primer mundo?”, comentaba a este diario un Policía curtido en mil batallas.

En nuestra provincia, el blanqueo de capitales está a la orden del día. En un año hay personas vinculadas a clanes muy conocidos del Campo de Gibraltar a las que les ha tocado la lotería nacional hasta ocho veces, además de otros cuantos cupones de la ONCE, quinielas... Tipos con suerte. O eso, o que están al loro para comprar a buen precio los boletos premiados a los verdaderos afortunados. En los últimos meses se han desarrollado en Cádiz operaciones importantes, como la Avus, en la que se pudo reconstruir operativas de lavado de dinero por valor de 3.400.000 euros.

En este 2021 el Plan Carteia de la Guardia Civil ha incautado 260 millones de euros en propiedades y dinero en efectivo de las bandas criminales del narcotráfico del Estrecho. De esa cifra, unos 100 millones corresponden a propiedades inmobiliarias; otros 100 a aeronaves, vehículos en su mayoría de lujo, joyas, relojes y otros bienes de gran valor; alrededor de 50 millones han sido intervenidos en efectivo y los restantes 10 estaban depositados en cuentas corrientes o corresponden a propiedades a nombre de empresas.

Este balance corresponde a las 160 actuaciones que la Benemérita ha desarrollado este año solo en las provincias de Cádiz, Sevilla, Huelva, Málaga, Granada y Almería, además de Ceuta. Tanto el dinero como las propiedades intervenidas quedan en manos de la justicia hasta la celebración de los juicios, a fin de que los acusados puedan responder de sus actuaciones en caso de condena.

En una de las últimas operaciones desarrolladas en La Línea se ha investigado las actividades del llamado clan del Titi. El pasado día 9, agentes del Instituto Armado llevaron a cabo una operación contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico de dicho grupo criminal que le llevó a desplegar 150 agentes en dos registros en la barriada linense de El Zabal y cuatro en Manilva. Solo el clan del Titi blanqueó unos 800.000 euros de dinero procedente del narcotráfico, según los investigadores del Grupo de Blanqueo de Capitales del Organismo de Coordinación del Narcotráfico Sur, cuyas indagaciones condujeron a la detención de cinco personas, la inmovilización de seis inmuebles y la incautación de diversos bienes.

En 2020 ya se llevó a cabo la operación Cluster, también dirigida contra el clan del Titi por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. En ese momento, la Guardia Civil detuvo a 20 personas y atribuyó a la organización propiedades valoradas en 6 millones de euros. Los agentes lograron conocer a los miembros de la organización que seguían adquiriendo bienes para su uso que, supuestamente, adquirían otras personas como testaferros. En la explotación de la operación se detuvo a cinco personas y se incautaron seis inmuebles, tres embarcaciones y cinco vehículos.

En una operación en La Línea se llegaron a incautar 16,5 millones en efectivo

La cuestión es que los cuerpos de seguridad del Estado tienen claro que para desmantelar estas redes criminales no basta con quitarles la droga, los todoterrenos, las gomas… es necesario golpear donde más les duele: en sus finanzas. Esta semana, sin ir más lejos, ha vuelto a ser detenida en Sanlúcar la matriarca del clan de La Pinilla. Dolores lleva años, décadas, dedicándose al narcotráfico en sus diferentes vertientes: heroína, cocaína, hachís… En 2013 ya fue detenida y en 2016 el núcleo duro de su organización aceptó siete y años y medio de prisión en un juicio celebrado en la Audiencia Provincial. La Guardia Civil y la Policía desmantelaron su organización, en la que incluso había testaferros casi analfabetos que cobraban una pasta por poner a su nombre algunas de sus propiedades. Tras pasar cinco años en prisión, Dolores volvió a su ciudad natal y comenzó la reconstrucción, situándose a la cabeza de un siempre próspero negocio que este martes volvió a tumbar, como un castillo de naipes, la Policía.

También en Sanlúcar cayó este año Isidoro Marín, más conocido como El Doro. La organización que lideraba movía mucha pasta, hasta el punto de que la Guardia Civil inmovilizó más de 3 millones de euros entre sociedades mercantiles, bienes inmuebles, dinero en efectivo, barcos de pesca, cuentas bloqueadas y vehículos intervenidos. Los familiares más cercanos de El Doro se prestaban a hacer de testaferros para camuflar los bienes de la organización obtenidos con el tráfico de drogas.

El Doro no sólo se hizo construir un casoplón de ensueño en la Colonia Monte Algaida, justo donde el Guadalquivir le hace un último regate a la tierra antes de derramarse en el Atlántico, sino que hasta adquirió un modesto equipo de fútbol y remodeló sus instalaciones deportivas, a las que bautizó con el rimbombante, y ególatra, nombre del Doro Stadium. Gran admirador de capos míticos como Pablo Escobar, líder del cártel de Medellín, o el más cercano Sito Miñancos –ambos también tuvieron sus equipos de balompié, uno en Colombia y otro en Galicia–, El Doro no quería ser menos. Durante la investigación la Policía detectó que Isidoro había viajado a Medellín para ver los santos lugares recorridos por Pablo Escobar Gaviria, el mayor narcoterrorista de la historia de Colombia. En la Hacienda Nápoles se hizo construirse un zoológico con animales salvajes traídos de medio mundo. El Doro no ha llegado a tanto, aunque otros narcos famosos de la provincia, como el mítico Antón, sí que llegó a tener un cachorro de león con el que se paseaba por las calles de Barbate como si de un chihuahua se tratase.

La diversidad de los narcos les hace no sólo intentar meter su dinero en cuentas corrientes sino incluso en fondos de inversión y otros variopintos productos bancarios. Históricamente, las condiciones fiscales de Gibraltar ha permitido que clanes del narcotráfico asentados en la comarca y la vecina Costa del Sol hayan llegado a acuerdos suculentos para despachos profesionales a cambio de encargarse de la ingente tarea de blanquear los cuartos. Contra todo ello debe luchar la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, que ven como perder alijos es un contratiempo pero desmantelar la infraestructura mercantil de estos clanes es lo que de verdad les duele.