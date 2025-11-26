Denuncian al comisario de la Policía Nacional de San Fernando por acoso laboral

El comisario de la Policía Nacional en San Fernando, Juan José de Guillermo, ha sido denunciado por acoso laboral y abuso de poder sobre sus subordinados. El comisario prestará declaración en la mañana de este jueves en el juzgado número 1 de La Isla para tratar de defenderse de una denuncia interpuesta por un agente afiliado a la Unión Federal de Policía (UFP) ante la que califican “situación insostenible” que se vive en la comisaría.

Según han comentado fuentes de UFP a este medio, la relación del comisario ha ido de mal en peor desde que juró su cargo el 21 de marzo de 2024. Aunque reconocen que al principio mantuvo un buen talante, incluso con los responsables de los diferentes sindicatos, posteriormente aseguran que “ha hecho la vida imposible a muchos de nuestros compañeros, acosándolos laboralmente y dando muestras de abusos de poder, por lo que no hemos tenido otra opción que denunciarlo primero ante nuestros superiores y posteriormente ante la justicia ordinaria”, dicen las mismas fuentes.

El caso es complicado porque el primero en investigar el asunto tiene que ser un jefe superior a De Guillermo. El comisario jefe provincial, Santos Bernal, recientemente jubilado, también tenía mala relación con el denunciado, puntualizan desde UFP. “El comisario jefe también era objeto de sus ataques, y la relación entre ambos, con acusaciones cruzadas, era muy mala, se optó porque fuera el comisario jefe de Huelva quien tomara las riendas”.

Esto ha provocado que toda la primera fase del caso se haya desarrollado en la provincia onubense, hasta donde han tenido que desplazarse para declarar muchos integrantes de la plantilla policial de la comisaría isleña citados como testigos.

UFP asegura que muchos compañeros “han tirado la toalla. En algunos casos, tras verse acosados, han llegado y presentado su baja tras entregar su pistola. Hay gente que lo está pasando muy mal. Hemos visto a compañeros y compañeras salir llorando de su despacho, otros son almas en pena por la comisaría, gente con una gran trayectoria en el cuerpo a la que este hombre le está amargando la vida no sabemos muy bien a cuenta de qué”, dicen.

Durante las declaraciones de los agentes que han actuado como testigos han llegado a asegurar que el comisario –y esto tendrán que demostrarlo ante la autoridad judicial– utilizaba los vehículos oficiales para uso personal, “y que incluso ordenaba a agentes de servicio a ir a llevarlo y recogerlo a conciertos en Sancti Petri, en Chiclana, en un claro abuso de poder que este sindicato considera intolerable”, apostillan.