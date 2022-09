Estos son los nuevos delegados territoriales de la Junta de Andalucía en Cádiz

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado en su reunión de hoy los nuevos delegados territoriales que cada consejería tendrá en la provincia de Cádiz en esta nueva legislatura que está marcada por la mayoría absoluta lograda por el PP y por Juanma Moreno en las elecciones del pasado mes de junio.

El nuevo equipo de la Junta en la provincia gaditana estará compuesto por 12 delegados, dos más de los que disponía el anterior Gobierno andaluz que conformaban el PP y Ciudadanos en coalición, antes de las últimas elecciones autonómicas. Al frente de los nuevos delegados está la gaditana Mercedes Colombo, que ya tomó posesión de su cargo como delegada del Gobierno andaluz en Cádiz días atrás. Y en el segundo escalafón ha quedado situado Francisco Javier Rodríguez Ros, hasta ahora teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Algeciras y que a partir de ahora ejercerá de subdelegado del Gobierno andaluz en el Campo de Gibraltar.

Rodríguez Ros releva en esta responsabilidad a la también algecireña Eva Pajares, que deja la Subdelegación de la Junta en el Campo de Gibraltar tres años y medio después pero que permanecerá vinculada a la Administración andaluza pues ha sido nombrada nueva delegada territorial en Cádiz de la Consejería de Salud y Consumo.

La relación de nuevos delegados se completa con la linense Inmaculada Olivero (Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía), la jerezana Isabel Paredes (Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación), el vejeriego Daniel Sánchez (Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo), el barreño David Gil (Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural), el gaditano Jorge Vázquez (Turismo, Cultura y Deporte), la también gaditana Carmen Sánchez (Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda), el portuense Alfonso Candón (Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad), el roteño Óscar Curtido (Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul) y la chiclanera Ana María Bertón (Justicia, Administración Local y Función Pública).

Todos los delegados de la anterior legislatura que pertenecían al PP repiten en el inicio de este nuevo mandato. De todos los nombramientos destaca sobre todo el de Alfonso Candón, ex alcalde de El Puerto, ex diputado nacional y ex parlamentario andaluz, entre otros cargos.

En febrero de 2019, en el arranque del primer gobierno de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, Cádiz contó con ocho delegados territoriales. Al frente de los mismos estaba entonces Ana Maestre, cuatro eran del PP (Eva Pajares, Mercedes Colombo, Daniel Sánchez e Isabel Paredes) y los tres restantes eran de Ciudadanos (Miguel Rodríguez, Miguel Andreu y Alberto Cremades).

A mitad de la legislatura, en concreto en enero de 2021, hubo dos nombramientos más, los de María Jesús Herencia (Cs) y Ana María Bertón (PP), elevándose esa nómina de delegados hasta diez cargos públicos. Por último, antes de las últimas elecciones andaluzas Mercedes Colombo asumía, entonces de manera interina, la Delegación del Gobierno andaluz en Cádiz tras la inclusión en la candidatura del PP al Parlamento andaluz de Ana Mestre, hoy vicepresidenta primera de la Cámara autonómica.