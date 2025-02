El cupón de la ONCE del Día de Andalucía deja 350.000 euros en Ubrique

El sorteo de la ONCE, dedicado este jueves al Día de Andalucía, ha dejado una parte de su fortuna en varias localidades andaluzas, entre ellas Ubrique con 350.000 euros en premios.

José Antonio Benítez, vendedor de la ONCE desde 2021, vendió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno repartiendo así 350.000 euros en Los Callejones, a las puertas de un bazar, en el centro del pueblo. A su familia le llaman ‘Los Cenizos’, recuerda orgulloso. “Pero eso no tiene nada que ver con la suerte ni ná, era un mote”, aclara. Benítez se declara feliz por este tercer gran premio que da a sus clientes siendo además el 28-F. “Qué bonito celebrar así el Día de Andalucía. Es una alegría muy grande, cada vez que doy premio es igual de alegría, muy grande”, repite.

En Málaga, el sorteo del Día de Andalucia ha repartido 385.000 euros, con 11 cupones premiados de 35.000 euros cada uno y otro cupón agraciado también con esa cantidad se ha vendido en la localidad sevillana de Utrera. Así que, en total, el sorteo del Día de Andalucía ha repartido 770.000 euros entre los tres municipios andaluces y ha llevado el resto de los premios a la Comunidad Valenciana, País Vasco y Comunidad de Madrid.

La ONCE ha vuelto a llevar el Día de Andalucía a su cupón “como un acto de reafirmación colectiva”, según dijo el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, en la presentación de este sorteo con el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. “En un tiempo tan cargado de amenazas e incertidumbres debemos aprovechar este 28-F para seguir poniéndonos el listón más alto como sociedad”, defendió Martínez en este acto.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado. Para hoy viernes, 28 de Febrero, el Eurojackpot de la ONCE el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 32 millones de euros.

Y para el próximo 19 de marzo, el Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la ONCE pone en juego un premio mayor de 17 millones de euros y repartirá 99 premios de 40.000 euros a todas las series de un número de cinco cifras.