Un cuarto de siglo vigilando los mares de Cádiz

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Cádiz celebra en este 2022 sus Bodas de Plata. En estos 25 años de existencia sus integrantes no sólo han salvado la vida a centenares de personas sino que si se sumaran las millas náuticas que han realizado en sus patrulleras habrían dado varias veces la vuelta del globo terráqueo. Sólo en 2021 fueron 32.000 millas las que se metieron entre pecho y espalda el medio centenar de hombres que compone una unidad que tiene en la lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal sus principales caballos de batalla.

El pasado jueves, Diario de Cádiz embarcó en la patrullera Río Águeda para asistir en directo al traslado del Juan Sebastián de Elcano desde su base en el Arsenal de La Carraca hasta el muelle de Cádiz, de donde ayer partió para realizar su XCIV Crucero de Instrucción. No es la primera vez que tenemos la oportunidad de compartir unas horas con el Servicio Marítimo de Cádiz, que tiene su base de operaciones en la Estación Naval de Puntales. Al mando del capitán Martín, la embarcación maniobró con precisión milimétrica hasta dar el encuentro al buque escuela. El oficial de la Benemérita relató algunas de las novedades que se prevén próximas tras el convenio firmado recientemente entre la Guardia Civil y la Zona Franca, mediante el cual la escuela que forma a los agentes que se integrarán tras los diferentes cursos en el Servicio Marítimo se trasladará de El Puerto de Santa María a las instalaciones del Consorcio en la capital gaditana. “La formación de los nuevos miembros del Servicio Marítimo la hacemos nosotros íntegramente. Al principio no teníamos escuela, pero ahora ya está funcionando. En verano esperemos que se traslade a la Zona Franca de Cádiz”. “En principio pensamos que la plantilla de los servicios marítimos se va a ampliar bastante. La gente se va retirando, hay que ocupar nuevas vacantes y creemos que se va a potenciar los servicios, sobre todo en el sur”, indicó.

Hay que tener en cuenta que para entrar a formar parte de esta unidad especial primero hay que salir de la academia de de la Guardia Civil de Baeza, en Jaén. Posteriormente, aquellos guardias que quieran servir en el Servicio Marítimo tienen que presentar su solicitud, adjuntando cursos y experiencia previa. Atendiendo a las características de todos ellos se hace una primera criba y los elegidos son convocados a un examen. Sólo los mejores pueden pasar a la formación en la Escuela del Servicio Marítimo y, una vez superadas las enseñanzas teóricas y prácticas, solicitar destino en alguna de las unidades repartidas por todas las provincias marítimas del país.

Para el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Cádiz hay pocos días tranquilos. La lucha contra el narco se libra sin cuartel y hay que estar muy atentos. Preguntamos al capitán Martín por cómo encararon la pandemia, sobre todo durante esos difíciles primeros meses de 2020. “Seguimos trabajando igual. Al principio todo el mundo estaba confinado y no se veía a nadie cuando salías a navegar. Pero nosotros, a nivel servicio, continuamos igual”. Ahora, no obstante, reconoce que no han notado un descenso “en el tráfico de droga, salvo al principio quizás. Este año pasado incautamos 30 toneladas de hachís, y además interceptamos unas 21 pateras, con 553 inmigrantes salvados de la mar”, indicó.

A lo largo de estos 25 años la inmigración ha cambiado mucho. “Antes los veías más necesitados. Hoy los inmigrantes vienen con sus teléfonos móviles, llaman a Salvamento Marítimo si se pierden, las pateras de ahora son mejores, vienen algunas hasta con dos motores, de 40-60 caballos, por si hay alguna avería. Antes veías pateras con un motorcito de 25 caballos que apenas les hacía avanzar”.

El Servicio Marítimo es clave para luchar contra los grandes clanes del narcotráfico en el litoral gaditano, la frontera sur de Europa. Hay que recordar que la presión de los cuerpos de seguridad del Estado, acrecentada por el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, que se ha extendido posteriormente a toda la provincia e incluso a Huelva y Málaga, ha hecho que los traficantes extiendan sus tentáculos. Si antes la mayoría de alijos se concentraban entre la comarca campogibraltareña, La Janda y la desembocadura del Guadalquivir, cada vez asistimos a más alijos en playas de Cádiz capital, en la zona de La Casería de San Fernando, Sancti Petri en Chiclana o en El Puerto del Santa María, entrando por el Guadalete hasta algunas de las guarderías donde almacenan el hachís que transportan desde Marruecos. El capitán Martín incide en esto. “La presión es que se está ejerciendo en toda la provincia, no sólo en el Campo de Gibraltar. Se creó el OCON y hay unidades en Cádiz, Algeciras, Huelva... se está golpeando por tierra, mar y aire contra estos grupos criminales”, comenta.

Una de las particularidades con que cuenta la provincia gaditana es que es la única de toda España que posee dos Servicios Marítimos de la Guardia Civil, uno afincado en Cádiz y otro en Algeciras, cada uno de ellos dependiente de su propia Comandancia. Además, entre las labores del Servicio Marítimo también está adiestrar a agentes de otros países, como Senegal, Mauritania o Ecuador. “Les mostramos cómo hacemos nosotros las inspecciones pesqueras en los barcos”. Y no sólo en territorio nacional, puesto que cada año son muchos los agentes del Servicio Marítimo que acuden en comisión de servicio a Senegal para llevar a cabo labores en el país del África Occidental. Una labor esencial.