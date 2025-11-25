Crimen de Valdelagrana: La autopsia confirma la muerte por estrangulamiento y la Policía estrecha el cerco sobre el presunto homicida

La autopsia ha confirmado que la mujer que fue hallada muerta en su chalet de Valdelagrana el pasado domingo fue estrangulada. Además, la Policía Nacional está estrechando el cerco sobre el posible responsable de estos hechos. Desde un primer momento se pensó en el móvil del robo. Más aún cuando los agentes comprobaron que la caja fuerte de la vivienda había sido forzada y que faltaban objetos de valor. Desde un primer momento se investigó al círculo cercano de Mabel y se interrogó a un joven que le hacía trabajos esporádicos de albañilería y jardinería. Pero, además, la Policía busca a un segundo hombre que podría estar implicado en los hechos y que, según ha podido saber este medio, habría pasado varios años en la cárcel después de haber cometido un delito muy grave.

Fuentes consultadas por este medio han comentado que uno de los dos presuntos implicados es un joven que no tiene antecedentes penales. No así el segundo, que en este momento estaría disfrutando de un permiso penitenciario.

De momento los agentes de la UDEV de la Comisaría de El Puerto siguen investigando y se ha dictado una orden de busca y captura sobre esta persona, que se cree que podría haber salido de la provincia.

María Isabel, Mabel para los conocidos, vivía en dos chalets continuos entre las calles Murcia y Albacete. Todo hace indicar que tenía una posición económica desahogada que podría haber despertado la codicia de algunas personas que tenían acceso habitual a su vivienda. De momento la investigación sigue su curso y los agentes buscan las pruebas que puedan resultar condenatorias ante un tribunal.