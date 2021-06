Coronavirus en Cádiz: Uno de cada diez sanitarios se ha contagiado durante la pandemia

Los profesionales sanitarios forman, desde marzo de 2020, la primera línea de batalla frente al coronavirus. Y también son, por desgracia, uno de los sectores más afectados por la Covid-19, pese a tomar todo tipo de precauciones para protegerse y proteger a los demás del virus. La lucha diaria cara a cara con la enfermedad pasa factura y desde el inicio de la pandemia más de 12.000 profesionales de la Sanidad Pública andaluza han dado positivo y el doble (24.440) ha debido estar en aislamiento por riesgo de contagio.

Según un informe elaborado por la Junta de Andalucía y facilitado por UGT, hasta el pasado 28 de mayo uno de cada diez sanitarios gaditanos (10,68%) ha dado positivo en Covid y casi un tercio (29,33%) se ha encontrado en aislamiento a causa del virus. En total en Cádiz se han registrado 1.801 contagios en el sector sanitario, con una notable diferencia entre mujeres (1.299 positivos) y hombres (502). En cuanto al personal en aislamiento, desde el inicio de la pandemia han sido 4.945 los profesionales afectados, 3.785 mujeres y 1.160 hombres.

Actualmente, por suerte, la situación ha mejorado y a fecha del 28 de mayo eran solo once los profesionales de Cádiz contagiados: cuatro del distrito sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, tres del área de gestión sanitaria (AGS) Norte de Cádiz, dos del hospital Puerta del Mar, uno del hospital de Puerto Real y otro del AGS Campo de Gibraltar Oeste. Otros 21 se encuentran en aislamiento. En el global de Andalucía son 188 los sanitarios con Covid y 144 los que se encuentran en aislamiento.

Por otro lado, el informe del SAS informa de un total de 14 expedientes de profesionales fallecidos por contacto Covid en el ejercicio de sus funciones, dos de ellos en Cádiz: uno correspondiente al área de enfermería del area sanitaria del Campo de Gibraltar y un médico de familia del área sanitaria Jerez-Costa Noroeste y Sierra de Cádiz.

Protección del personal especialmente sensible

Desde el inicio de la pandemia se han llevado a efectos actuaciones para proteger a las trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia natural y los trabajadores especialmente sensibles. En este sentido se ha priorizado en ambos supuestos la realización del teletrabajo siempre que fuera compatible con la actividad laboral. En todo caso, cuando ha sido necesario se ha llevado a efecto la adaptación del puesto de trabajo o bien la reubicación en otro lugar.

En último caso, cuando las dos primeras opciones no podían llevarse a efecto, o no garantizaban la adecuada protección del personal, en el caso de trabajadoras embarazadas se ha gestionado la suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, y en el caso del trabajador especialmente sensible se ha tramitado la incapacidad temporal.

Así, en Cádiz se han identificado 1.251 trabajadores especialmente sensibles, mientras que se contabilizan 35 embarazadas realizando teletrabajo como medida de prevención frente al Covid, 242 embarazadas las que han sido adaptadas o reubicadas y otras 254 las que se encuentran en suspensión por riesgo durante el embarazo.

Casi medio centenar de contagios en el Puerta del Mar

El hospital Puerta del Mar ha registrado desde el inicio de la pandemia un total de 469 casos entre su personal. Según el informe del SAS, los diplomados sanitarios son los más afectados con 147 positivos, mientras que el personal de gestión y servicios ha sufrido 122 contagios. Los técnicos medios sanitarios (96 positivos), EIR (43), licenciados sanitarios (40) y técnico superior sanitario (21) le siguen en esta particular escala.