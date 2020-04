La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha convocado a los miembros del Consejo de Alcaldías para celebrar este martes día 21 una sesión monográfica dedicada a la concreción de medidas frente a la actual pandemia, en coordinación con los ayuntamientos. La titular de Diputación explicará las intervenciones de emergencia afrontadas por la institución provincial hasta el momento y referirá nuevas líneas de actuación.

Este Consejo de Alcaldías, que se realizará mediante videoconferencia, comenzará a las 11.00 horas. A este foro pertenecen los 30 municipios con menos de 20.000 habitantes y las diez entidades locales autónomas de la provincia de Cádiz.

En estos días Irene García ha trasladado un mensaje de aliento a los ayuntamientos de la provincia de Cádiz que, a su juicio, están comportándose "de una manera ejemplar" en el actual contexto de pandemia. Una actitud demostrada "con lealtad y diligencia, pese a la escasez de recursos económicos y materiales".

Irene García considera que los servicios sociales que repercutan en la población más vulnerable tendrán una evidente preferencia, sin olvidar el desarrollo de "un plan de empleo para la provincia de Cádiz que, si antes era necesario, ahora es imprescindible". Al respecto indica que "la Junta de Andalucía debe trabajar ya en ese plan de empleo". Y en dicha concreción "encontrará la actitud proactiva y la colaboración de la Diputación de Cádiz". Irene García también reclama "el uso sin límites del superávit y los depósitos bancarios", en consonancia con el planteamiento de revisión legislativa que la Federación Española de Municipios y Provincias ha solicitado al Gobierno de España.

Desde que empezó la crisis sanitaria las entidades locales, según estima Irene García, no cuentan con el reconocimiento que la legislación y su confirmada competencia merecen. "Somos parte del Estado y no merecemos ni desprecio ni indiferencia". Y alude, como ejemplo de esa afirmación, al suministro de equipos de protección aportado en cuatro fases desde la Junta de Andalucía: "No nos casan algunos datos que se publican como los 3,8 millones de mascarillas de las que no sabemos su destino. A los servicios de ayuda a domicilio que presta la Diputación de Cádiz, en coordinación con ayuntamientos y empresas adjudicatarias, nos ha llegado un total de 21.354 mascarillas, para 4.084 usuarios en el conjunto de la provincia. Apenas da para seis días cuando llevamos más de un mes de crisis. Y los guantes, apenas 1.210". A tenor de lo descrito, la Diputación ha decidido adquirir equipos de protección, en cuantía suficiente, que ayer empezaron a llegar a Cádiz.

Irene García también urge al ejecutivo autonómico para que el fondo social de emergencia, que financia el Gobierno estatal, se transfiera de inmediato a los ayuntamientos y, sobre su desarrollo, se aclaren procedimientos y documentación que deberán solventar las entidades locales. "Cuando demandamos información, con transparencia, no es un capricho. Por ejemplo, al carecer de información municipalizada sobre contagios se dificulta el correcto funcionamiento de servicios públicos como el de recogida y tratamiento de las basuras", ha argumentado la presidenta de la Diputación.

"Tenemos que estar a la altura frente a una pandemia que está haciendo mella en las familias y en las pequeñas y medianas empresas, en una provincia ya de por sí castigada", ha manifestado Irene García. La presidenta de la Diputación incluye en su mensaje un elogio a los profesionales sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios de limpieza y de alimentación y a todos los colectivos que conforman los servicios esenciales que conforman el primer cinturón de seguridad frente a la pandemia.