2020 es el año con mayor mortalidad de todo el siglo XXI en la provincia de Cádiz, y sin duda de toda la historia más allá de los años del cólera, según los datos aportados por el INE.

Pendiente de cuantificar la última semana del año, se habían producido ya 10.691 muertes por lo que si se mantiene la tendencia de los últimos meses 2020 podría rozar los 11.000 fallecimientos, cerca de un millar más que el año anterior, y medio millar más que respecto a 2018, el peor ejercicio en el siglo XXI hasta ahora.

La cifra supone un aumento un 9,60% respecto al acumulado de 2019. Este porcentaje se ha ido ensanchando desde el mes de noviembre, cuando la mortalidad en la provincia empezó a crecer con más fuerza desde el inicio de la pandemia. Hasta entonces la media había oscilado entre 5 y el 7% más.

Este exceso de mortalidad respecto a 2019, cerca de un millar, no coincide con las cifras oficiales de muertos por coronavirus en la provincia, que según el SAS fueron 561 en este año. Hay que tener en cuenta que el estudio elaborado por el INE no especifica las causas de las muertes. Si restamos esta cantidad al exceso del año, hay una parte de la misma cuyas causas no están especificadas pero que sí pueden haber tenido una causa directamente relacionadas con el COVID-19, especialmente durante la primera ola de la pandemia, cuando se realizaban menos pruebas.

En diciembre, el INE publicó un estudio centrado entre los meses de enero y mayo de 2020, cifrando entonces los fallecimientos por COVID-19 en la provincia de Cádiz en 194, cuando los datos oficiales rebajaban esta cifra a 158.

A la hora de analizar el crecimiento de los obitos en 2020 hay que fijarse en un periodo sustancialmente mayor al dato del año anterior, para así tener una visión más clara de la evolución.

Atendiendo a ello, en los veinte años pasados del siglo XXI, 2020 supera todas las cifras anteriores, tanto las de 2018 (10.463) como las de 2015 (10.315), fechas en las que hubo un repunte de afectados por la gripe.

En el año 2000 se cuantificaron en la provincia 8.370 muertos. No será hasta el inicio de la segunda década del siglo cuando el dato anual supere siempre los 9.000.

Porcentualmente, la provincia se sitúa en una posición intermedia en Andalucía. Es Granada donde más ha crecido la mortalidad, con 21,08%, seguida de Málaga, con un 13,26% y Sevilla, con un 10,92%. Córdoba reporta un dato similar al gaditano, un 9, 16% aunque durante meses fue una de las pocas provincias del país cuya mortalidad era inferior al acumulado de 2019. Huelva, Jaén y Almería oscilan entre el 5,61 y el 6,74%.

En el conjunto del país el exceso de mortalidad alcanzaba, a una semana del cierre del año, un 18,52%, lo que suponía unos 70.000 fallecimientos más.

Las provincias con mayor crecimiento han sigo Segovia (45,90%), Madrid y Ciudad Real (40,22), Guadalajara (38,29) y Toledo (32,84).