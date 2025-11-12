Conxemar elige Cádiz para presentar la renovación de su nueva marca corporativa

"Dicen que en Cádiz todo llega. Y que incluso las ideas, antes de echar a andar, cruzan primero el Atlántico y se posan aquí en la Bahía, donde se mezclan el olor del salitre y el futuro". Con estas palabras ha comenzado Eloy García, presidente de Conxemar, la presentación la nueva imagen corporativa de la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Exportadores y Transformadores de Productos de la Pesca y la Acuicultura.

En el acto, celebrado en la Casa de Iberoamérica, le han acompañado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha aprovechado para mantener un encuentro con el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, al que ha presentado un dosier de propuestas.

Conxemar ha elegido la ciudad de Cádiz para iniciar "una nueva etapa" aludiendo a la identidad que se adhiere en su ciudadanía y comparando la evolución de la ciudad gaditana y su asociación de empresas. Cádiz, puerto de Indias, "donde se fraguó, entre el bullicio de los astilleros y de los mercados, una forma de entender el mar que iba más allá del sustento para convertirse también en una idea".

Una idea de futuro y liderazgo, que es lo que pretende Conxemar plasmar con su renovación, con una nueva imagen "para mirar al futuro desde las raíces de una historia compartida entre el mar y la industria", ha manifestado Eloy García, mantener intacta su esencia, reflejo de "unidad, independencia y servicio, símbolo de calidad, dinamismo y sostenibilidad en línea con los valores que siempre han inspirado una organización moderna, abierta y global, que combina la experiencia con la innovación", ha definido a Conxemar.

García ha hablado de sostenibilidad, de innovación, de una regulación justa del sector, de soberanía alimentaria, de defensa del consumidor y de la generación de empleo de calidad. Las 241 empresas de productores del mar congelados que reúne la asociación sostienen más de 21.200 empleos directos y facturan más de 12.233 millones en toda España, con Galicia como mayor representante de este sector.

En Andalucía Conxemar cuenta con 30 empresas asociadas que generan 1.094 millones de euros de facturación y más de 2.200 empleos directos, lo que equivale a tres cuartas partes de la actividad del sector del congelado en toda la comunidad.

Las propuestas de Moreno al comisario europeo

En su intervención Juanma Moreno se ha referido al encuentro anterior que ha celebrado con el comisario europeo de Pescas y Océanos, Costas Kadis, con el que ha debatido entorno al sector pesquero sobre las "políticas a veces demasiado inflexibles" desde Europa o "los acuerdos comerciales con terceros países a los que no se les exigen los mismos criterios".

Moreno ha aprovechado este encuentro, además de para hacer la broma entre el apellido del comisario y la ciudad gaditana, para entregar un dosier al comisario europeo con las principales propuestas del Gobierno andaluz en referencia al sector pesquero. Entre ellas está la solicitud "a la Comisión Europea una revisión del actual plan para la pesca del Mediterráneo Occidental, fundamentada en datos científicos actualizados por zonas e indicadores socioeconómicos".

Aunque sin peces no hay pesca, sin pescadores tampoco, ha defendido el presidente para argumentar la necesidad de un mayor equilibrio en los tres pilares de la política común pesquera: el biológico, el social y el económico. "Hay que proteger a las comunidades costeras y eso se hace protegiendo también a los pescadores, lo que debe verse bien reflejado en el futuro Marco Financiero Plurianual", según Moreno Bonilla.

Para la transición justa hacia un modelo de producción medioambientalmente sostenible hay que facilitar mecanismos financieros y de modernización que prioricen el empleo en los puertos andaluces. Por ejemplo, la flota andaluza ya no dispone de días de pesca para este año, tal y como le ha expresado al comisario europeo para reclamar la necesidad de actuar para evitar daños irreparables para el sector.

El comisario europeo de Costa y Océanos, Costas Kadis, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, han acompañado a Conxemar en la presentación de su nueva imagen / Lourdes de Vicente

Otra de las propuestas dirigidas a Costas Kadis es una regulación pesquera más ágil y sencilla, "porque la política pesquera común está siendo un serio obstáculo para la pesca artesanal y también para la pequeña y mediana empresa". Además, ha demandado la continuidad del actual Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura en el marco del Fondo Europeo de Competitividad 2028-2034, clave para afrontar los tres retos principales del sector: la modernización, la descarbonización y el necesario relevo generacional.

Tras dos décadas muy restrictivas, es hora según el presidente andaluz, de tener un gesto hacia los trabajadores pesqueros y aumentar la cuota para las almadrabas o la pesca artesanal.

Además, Moreno también le ha trasladado "nuestra ambiciosa estrategia de economía azul sostenible, para la que queremos liderar la transición azul en el seno de la Unión Europea", para la que le ha pedido apoyo en el impulso de "proyectos piloto de energía marina, biotecnología, y digitalización pesquera".

Regulación europea más flexible

Costas Kadis, por su parte, ha mencionado en este acto la amenaza que cierne a Europa por el aumento de costes energéticos y la reducción de ingresos de la ciudadanía que ha repercutido en un menor consumo de productos pesqueros y acuícolas.

Kadis ha dejado de manifiesto que "soy consciente de que las normas y reglamentos que rigen el sector deben ser flexibles y adaptables para permitirles responder a estos cambios en la demanda. Los esfuerzos por simplificar las políticas y leyes de la UE, facilitando y agilizando la actividad empresarial, constituyen el eje central de nuestro enfoque para fortalecer la competitividad europea".

También ha resaltado la digitalización "en el proceso de simplificación de capturas para los productos pesqueros que entran en el mercado de la UE, que se aplicará a partir del 10 de enero próximo", así como la campaña para favorecer la acuicultura a nivel europeo que depende aún de las importaciones.