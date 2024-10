El comité de Navantia San Fernando advierte de que la carga de trabajo peligra por los problemas de plantilla

El comité de Navantia San Fernando alerta de que la carga de trabajo peligra si continúan sin resolverse los desequilibrios y desigualdades laborales que sufre la plantilla y que los representantes sindicales reclaman que se solucione con el convenio colectivo que están negociando con la empresa. "Hay un continuo goteo de compañeros que se marchan por que el clima no es adecuado", advierte el presidente del comité isleño, Fernando Zaspe, que se refiere a los problemas de relevo, a la asunción de tareas fuera de nivel o los problemas de clasificación profesional y de promoción.

La movilización de la plantilla a las puertas del astillero de la antigua Bazán ha puesto el cierre al paro de dos horas que ha protagonizado, que se ha repetido en todos los centros de trabajo. Era una acción conjunta con la que los sindicatos hacían visible una vez más la necesidad de avanzar en las negociaciones del convenio colectivo. Era una reacción ante la empresa, pero también ante el Gobierno central al que querían mostrar la inquietud existente entre los trabajadores.

Los dirigentes sindicales lamentaron la falta de novedades tras haber retomado tras el verano los contactos con la dirección de la empresa para alcanzar un acuerdo para el segundo convenio colectivo de Navantia antes de final de año como quieren las partes. Este documento, dejan claro, no puede cerrarse en falso. "La empresa ha puesto sobre la mesa una serie de puntos que entendemos que son insuficientes porque no responden a todo lo que estamos demandando y no responden a los temas claves por los que son el descontento que hay en la plantilla por los desequilibrios y desigualdades que existen, y que ha provocado la empresa a partir del primer convenio. Si todo lo que se creó ha desencadenado esto, tenemos que conseguir que el segundo convenio cierre todos estos aspectos que el anterior no ha podido cerrar para que estas situaciones no vuelvan a producirse", expone Zaspe.