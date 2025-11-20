Cinco detenidos por el asesinato de un hombre en Chiclana durante un violento vuelco de droga

La Guardia Civil ha desarticulado buena parte de una organización criminal itinerante responsable del asesinato de un hombre de 33 años durante un violento asalto en el Pinar de los Franceses, en Chiclana de la Frontera, el pasado 8 de agosto. La operación, bautizada como Aguileo, se ha saldado por el momento con cinco detenidos y 15 registros domiciliarios en diferentes municipios de Cádiz y Sevilla, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

El crimen tuvo lugar en plena madrugada, alrededor de las cinco, en una vivienda del camino de la Perdiz, en la zona del Pinar de los Franceses. Según los investigadores, un grupo de siete asaltantes irrumpió en la casa con extrema violencia. El objetivo era presuntamente sustraer una importante cantidad de marihuana que, según la información previa que manejaban, la víctima almacenaba en su domicilio. También pensaba que en el chalet había cocaína, pero, de haberla, no pudieron encontrarla. Dentro se encontraban el propietario, su pareja de 19 años y los dos hijos menores de ambos.

Un asalto feroz y una ejecución a quemarropa

La irrupción del grupo armado derivó en un intercambio de disparos con al menos dos armas de fuego. Uno de los proyectiles alcanzó mortalmente al dueño de la vivienda, que murió en el acto delante de su familia. En plena huida, los asaltantes se hicieron con un vehículo del propio domicilio y cargaron en él dos bolsas de grandes dimensiones antes de desaparecer.

El suceso provocó una rápida movilización de la Guardia Civil, cuyos equipos de Seguridad Ciudadana y de Policía Judicial se desplazaron a la zona para iniciar una investigación que avanzó con rapidez. El análisis de los primeros indicios permitió identificar que el crimen no había sido un acto aislado, sino la acción de un grupo perfectamente estructurado, con roles definidos y desplazado desde la periferia de Sevilla.

La estructura del grupo: captadores, vigilantes y ejecutores

La organización, según la investigación, se dividía en tres escalones. En primer lugar, los encargados de captar la información sobre posibles objetivos, asentados en Puerto Serrano. En este caso hablaríamos de una persona sin antecedentes penales y que era quien suministraba toda la información de las futuras víctimas de los asaltos. Después, un segundo grupo que se movía entre diversas localidades sevillanas, para confirmar esa información, vigilar al objetivo y planificar la actuación. Y finalmente, el grupo operativo, responsable de perpetrar directamente el asalto y cometer el homicidio.

El equipo de delitos contra las personas y homicidios de la Guardia Civil en Cádiz consiguió en pocas semanas identificar a cada uno de los miembros implicados, sus movimientos previos y el papel desempeñado. El resultado: cinco detenidos y quince registros simultáneos en Puerto Serrano y en Guillena, Alcalá del Río, Carmona y Sevilla capital, concretamente en el barrio de Los Pajaritos.

Los detenidos eran extremadamente violentos y estaba armados. Uno de ellos, viéndose cercado, llegó a lanzar desde la ventana una pistola automática perfectamente municionada.

La pistola que fue arrojada por la ventana durante la operación de la Guardia Civil. / OPC

Un arsenal intervenido y material para asaltar viviendas

Los registros han permitido intervenir un significativo arsenal vinculado presuntamente a los hechos: un arma corta municionada, dos armas largas cargadas, tres armas blancas de grandes dimensiones, un hacha y una espada. A ello se suman elementos propios de operaciones delictivas complejas: walkies, localizadores de frecuencia digital, chaleco antibalas, decodificadores de centralitas de vehículos, útiles para forzar cerraduras, herramientas de apertura de vehículos, cámaras de vigilancia, visores nocturnos y numerosos teléfonos móviles. Además, se encontraron 1,7 kilos de cogollos de marihuana y 365 plantas de cannabis.

Plantación indoor de marihuana descubierta durante los registros. / OPC

El asalto a la casa de María del Monte

Este diario ha podido saber que entre los detenidos por el crimen de Chiclana se encuentran algunos asaltantes del chalet que la cantante María del Monte tiene en Gines, y que se produjo en la madrugada del 25 de agosto de 2023. Fueron al menos cinco personas encapuchadas, vestidos con ropas oscuras y guantes, para no dejar huellas, las que asaltaron la vivienda en la que se encontraba la artista junto a su pareja. Según la investigación judicial, hubo complicidad desde dentro: su sobrino, Antonio Tejado, es señalado como “autor intelectual” del robo por facilitar información clave sobre la casa y los accesos.

El juez que instruye el caso habla de “violencia extrema”. Durante el robo, los asaltantes maniataron a las personas que estaban en la vivienda, las retuvieron, las agredieron físicamente y les amenazaron de muerte. De esta manera lograron que María del Monte abriera la caja fuerte, de la que se llevaron unos 14.500 euros, además de objetos de gran valor sentimental, como la pluma con la que la cantante había firmado su primer contrato discográfico.

La Guardia Civil tampoco descarta que entre los detenidos haya alguno que también participara en el asalto a la casa del futbolista Sergio Ramos, que se produjo en septiembre de 2023.

Puestos a disposición judicial en Chiclana

Los detenidos fueron trasladados a la Comandancia de Cádiz para ultimar las diligencias, que serán remitidas al Juzgado de Instrucción número 1 de Chiclana, que tutela la investigación. Se les atribuyen delitos de asesinato, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y robo con violencia en casa habitada. En la mañana de este jueves está previsto que se les ponga a disposición judicial.

La operación ha contado con un despliegue coordinado que ha involucrado a unidades como el Grupo de Acción Rápida, los GRS, equipos USECIC de Sevilla y Cádiz, así como servicios cinológicos de varias provincias. Desde la Guardia Civil señalan que las pesquisas continúan y que aún podrían producirse nuevas detenciones en los próximos días.