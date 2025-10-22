Comisiones Obreras (CCOO) recuerda la prevalencia del convenio más ventajoso para el trabajador, ante la negociación del convenio estatal de Digi que recoge peores condiciones para los instaladores que el convenio del metal de la provincia de Cádiz.

"Han dejado fuera de la negociación a los representantes que los instaladores tienen en las distintas provincias", se queja Jesús Serrano, responsable de acción sindical de la federación de Industria de CCOO en Andalucía. "Han negociado desde otros ámbitos", añade, en referencia a las áreas comerciales y de ingeniería, cuando la parte de instalación de los servicios es mayoritaria. No es, insiste, "la representación adecuada".

La empresa no está aplicando a estos trabajadores de la provincia el convenio del metal, el último firmado este verano, a pesar de corresponder en estos casos. El ahora acordado "contempla peores condiciones para los instaladores, cuando la legislación establece que debe aplicarse las condiciones mas beneficiosas", incide Serrano. Supone, detalles, merma económica y de condiciones laborales.

El sindicato reclama, por un lado, la constitución de una mesa de negociación, "con las garantías que pedimos", con la representación legal de los trabajadores afectados por el convenio que la empresa pretende aplicar, que es, recuerda el responsable de acción sindical la legitimada para tratar estos asuntos. De hecho, tanto CCOO como UGT han presentado alegaciones al texto acordado en el que se denuncia que la parte social que ha negociado "no es legítima", por lo que están a la espera de la que la Dirección General de Trabajo rechace el convenio y no lo publique en los boletines oficiales.

"Si se publica el convenio, habrá movilizaciones e incluso se iniciará la vía judicial para intentar que la autoridad judicial rechace el convenio", advierte Jesús Serrano. Confían en no tener que llegar a este extremo, convencidos de que la negociación no tiene base al hacerse con personas que no representan legalmente a los trabajadores. "Para aprobar un convenio tiene que haber un mutuo acuerdo en la negociación colectiva y, en este caso, hay una parte que no está de acuerdo", la de los trabajadores, por lo que insiste en que el convenio pactado "tiene que caer".